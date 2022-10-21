法操》【文資法】毀損古蹟跟毀損罪有什麼不同？

可能你會問，毀損古蹟跟一般的毀損罪有什麼不同？如果損害的是古蹟的美觀，那可就是確確實實的犯罪行為，可別為一時的衝動或玩心而讓自己吃上刑責！

法操司想傳媒

根據新聞報導，去年一名簡姓男子闖入新北市「抗日先烈十三公紀念墓園」，破壞經新北市政府公告為古蹟的十三墓碑、十三公碑座各一座，後來又到軍人忠靈祠破壞香爐及地毯，男子近日被新北地檢署依違反《文化資產保存法》毀損古蹟罪及《刑法》毀損罪起訴。

簡男將「樹林抗日先烈十三公紀念碑」神桌上的香爐、蠟燭等全部推翻。（資料照）

毀損古蹟跟一般的毀損罪有什麼不同嗎？一起來看看法操的分析。

請繼續往下閱讀...

什麼是古蹟？

在講毀損古蹟前我們先談談「古蹟」定義為何，過去大家的印象是古蹟必須是保存100年以上的建築才算，其中又依等級分為一級、二級、三級古蹟。

但這其實是過去的分法，以現行法而言則是分為「國定古蹟」、「直轄市定古蹟」、「縣（市）定古蹟」等三類。國定古蹟代表具有全國歷史有意義者，而如果僅具地方歷史意義的古蹟，則由該管地方主管機關辦理。此外，有些在歷史、文化等影響力被認為還不到「古蹟」程度，但仍有保存價值的建築則會被列為「歷史建築」。

文化資產保存法 第 17 條 第 1 項

古蹟依其主管機關區分為國定、直轄市定、縣（市）定三類，由各級主管機關審查指定後，辦理公告。直轄市定、縣（市）定者，並應報中央主管機關備查。

而且依文資法第15條規定，建築物只要興建滿50年其實就有資格讓提報給主管機關評估是否夠格指定為古蹟，並非大家印象中的100年，像行政院、司法院（司法大廈）及士林官邸等建築物都是屬於興建未滿100年的國定古蹟。

毀損古蹟VS毀損罪

根據文化資產保存法第103條規定，「遷移、拆除、毀損」古蹟、暫訂古蹟、考古遺址、國寶、古物等等，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上2000萬元以下罰金。這邊的「毀損」跟刑法毀損罪的定義一樣嗎？

刑法第354條規定：毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，成立毀損器物罪。「毀棄、損壞」指的是讓物品損害到無法使用或是降低其可用性，「致令不堪用」則是指以毀壞以外的方式，使物喪失其使用的目的。

而文資法毀損古蹟罪則只有單純寫「毀損」二字，並不含致令不堪用之情形。依法院的見解，認為毀損古蹟罪除了包含「毀棄、損壞」等要件，但由於文資法有維護文化資產所彰顯之文化歷史價值的目的在，所以就算沒有影響古蹟的完整性或使其喪失效用（例如：拆掉牆壁、打掉建築），只要是對古蹟歷史、文化、藝術價值造成貶損的行為就可以成立（高等法院 108 年度上訴字第 196 號刑事判決）。

足以貶損古蹟價值的行為，最常見的莫過於是在古蹟上塗寫字句，不論是寫上抗議字句、抹去圖案，或是遊客因一時興起寫上「到此一遊」等字，雖然對古蹟整體結構而言未產生影響，卻都還是會因為貶損古蹟的價值而成立犯罪。

雖然目前對噴漆於一般住宅等損害美觀的行為是否成立刑法毀損罪，法院之見解仍尚未有定論，但如果損害的是古蹟的美觀，那可就是確確實實的犯罪行為，可別為一時的衝動或玩心而讓自己吃上刑責，且毀損古蹟要負的刑責可是遠比毀損罪要高得多喔！

本文經授權轉載自法操 【文資法】毀損古蹟跟毀損罪有什麼不同？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法