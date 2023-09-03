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自由共和國》呂清夫／古蹟破壞知多少

2023/09/03 05:30

新北投車站是台北唯一的百年驛站，一九八八年因台鐵淡水線停駛而走入歷史，並拆遷至彰化民俗村。歷經兩次重組，柯市長卻認為，蓋得很漂亮，看了很感動。但文資專家認為，這是台北文資史上的最大鬧劇。（資料照）

呂清夫／輔大應用美術研究所教授

近日「台北古蹟日」一季活動已經開跑，可惜三年前布拉格與台北締結姊妹市的時候，市長賀吉普在台北竟然不去看古蹟，卻選了台北動物園，這位市長對於動物園中的穿山甲似乎情有獨鍾，他覺得穿甲像極了會動的大松果，期盼與台北展開「穿山甲外交」，以取代與中國的熊貓外交，所以柯市長送了兩隻穿山甲給他。布拉格本來也跟北京、上海締結姊妹市，但由於對方要求布拉格支持「一中原則」，市長認為這跟姊妹市無關，遂解除了與對方的姊妹市關係。

賀吉普市長過去曾來台灣交換學生，並在林口長庚醫院實習。但他喜歡台灣的是科技先進、人民熱情。至於台北的古蹟根據維基百科的統計，遭到破壞的多達五十五件，如林安泰古厝（一七八三）、台北三個城門（一八八四）、中山橋（一九○一）、新北投車站（一九一六）等，都遭到破壞。

林安泰古厝雕刻精美，使用優良木材，可稱為台北四合院之冠。但由於市政府辦事員違反古物保存法第五條，私自將林安泰古厝自台北市文獻會檔案中刪除，造成林安泰古厝無法列入古蹟。故當年市長林洋港為了拓寬敦化南路，遂拆除了林家古厝，最後遷建於新生公園。

中山橋也消失了古蹟的資格，報載柯市長曾大發雷霆嗆文資委員與文化局長，因為他們的決議跟他沒有共識。由於柯市長不想把中山橋恢復原狀，執意要將大卸四三五塊的中山橋來個疊疊樂，變成石塊方陣或碑林。本以為市長係為了省錢才出此下策，但是細查之下發現，市長的方案要花四．三億元，比恢復古蹟原狀的三．九億元還貴。

新北投車站是台北唯一的百年驛站，一九八八年因台鐵淡水線停駛而走入歷史，並拆遷至彰化民俗村。後來市政府與民間團體攜手爭取車站回家。但歷經兩次重組，台北市審計處說，有六十二％材料不知去向，重組過程又被發現有不少原始材料根本沒有組裝，還放置於倉庫中。由是蓋成一棟地點不對、材料太新、尺寸和工法也都走樣的新房子，頗像一棟「樣品屋」。而柯市長卻認為，蓋得很漂亮，看了很感動。但文資專家認為，這是台北文資史上的最大鬧劇。

另外，台北三個城門（一八八四）東門、南門、小南門則被冠上中國北方宮殿的漂亮屋頂，官方說是為了觀光，其實是反效果。日治時代三個城門與林安泰古厝都被保存到二戰結束，沒想到自己人反而手不留情。

其實古蹟不能彩妝，同時遷建也要非常小心，才能維持古蹟的水準，日治時代的清朝布政使司衙門原來建於今天中山堂，但為了蓋中山堂，所以把古蹟移到植物園。劍潭寺也是為了興建圓山神社，而被移到今天捷運劍南站的山上，但它們都像開火車一樣開到定點仍是古蹟。

但願我們的古蹟都像劍潭寺、布政使司衙門一樣長長久久！

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