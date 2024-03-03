自由開講》希望「永遠維持現狀」的反省與探討

◎陳慶坤

台灣人對國家認同與身份認同的分裂，可由最近的一份民調檢視出這種弔詭現象。根據政大選研中心發布最新民調，一是認同自己是台灣人的比率為61.7％，認同自己是中國人僅2.4％，創1992年以來新低；二是至於在統獨立場上，希望永遠維持現狀達33.2％，創1994年以來新高。前者與後者排列出認同自己是台灣人，但希望永遠維持現狀，這之間似乎沒有國家的存在？

這一份民調令人非常不解的是，「維持現狀」或許是權宜之計，但為何「希望永遠」維持現狀？其背後意義，恐怕只是在「反台獨立場上」安慰台灣人，以「永遠維持現狀」來麻痺台灣人的主體意識，為做一個「永遠的國際孤兒」打下一劑強身劑；「永遠維持現狀」諭示著台灣國家認同與身份認同的分裂永遠存在，等待中共併吞？

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維持中華民國憲法現狀，不要挑起與中國的爭端，才是台灣的生存之道嗎？（路透社）

在世界上沒有一個國家一再呼籲要維持現狀的民意，台灣政治環境特殊，但政大選研中心的民調似乎有意引導台灣人這樣的選擇才是王道，否則就會面臨國共兩黨所操作的「地動山搖、首戰即終戰」的威脅？

蔡英文總統在2015年訪美前，就將當選後的兩岸政策定調為「維持現狀」（status quo）；在2016年上任時，對於兩岸關係以「維持現狀」為金科玉律。蔡總統加闡述維持現狀有兩個內涵：1.維持中華民國憲政體制現狀，2.以及維護台灣民主自由現狀。這兩者可以概括為「憲政現狀」以及「獨立現狀」，她表示將兩者連結的立場是：「不要激怒中國」。

不過，這樣的說法並未得到中共理睬，中國依舊堅持「台灣是中國的一部分」，而且逐漸升高對立衝突的臨界點。除了機艦持續擾台之外，中國日前宣布2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，雖然美國國務院表達關切，並重申反對任何一方片面改變現狀，但現狀一直「持續在改變」。2月14日中共一艘三無快艇侵入金門限制水域捕魚，拒檢後逃逸翻覆，國台辦指稱金廈海域沒有禁、限制水域的問題。這一事件以金門做為試水溫，目標在取消台海中線控制台灣海峽進逼台灣。因此中共機艦飛越中線已成常態化，漁政船不斷騷擾澎湖，海峽中線消失似乎迫在眉睫。「永遠維持現狀」在中共操作下逐漸壓縮現狀，是一齣「溫水煮青蛙」的戲碼。

維持中華民國憲法現狀，不要挑起與中國的爭端，才是台灣的生存之道嗎？2021年5月英國「經濟學人」雜誌稱台灣是「地球上最危險地區」，就是因為中國武力併吞已然箭在弦上？「維持現狀」之說似乎顯得蒼白而無力！

從「漢賊不兩立」再到「維持現狀」是以維持中華民國憲政體制的現狀下，卻產出「中華台北」這樣的怪胎，讓台灣在世界上苟延殘喘？

歷史的錯誤殷鑑不遠，台灣人不要酣豢在「維持現狀」的思樂園，這種思維的具體表現，是對台灣自我主體的崩解，加上選後紅藍白操控台灣政治生態，一場兩岸不對稱的作戰已經開始！

（台教會、北社會員）

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