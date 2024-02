自由開講》Lunar New Year，Chinese New Year，傻傻分不清楚？

◎蘇緯政

春節期間收到許多朋友們傳來的新年祝賀,裡面的英文用語出現:「Lunar New Year」與「Chinese New Year」二種,不禁令人困惑哪一種用語才比較正確呢?

其實,這二種用語常在網路上引起爭論,尤其以中國網友的情緒反應最為激烈,例如:大英博物館、迪士尼樂園、各國藝人或學者、商家或組織等,都曾經因為使用「Lunar New Year」用語而引發中國網友謾罵並要求道歉的情形。中國網友認為農曆新年就是中國的新年,堅持「Chinese New Year」才是正統的說法,此舉不僅反映出中國強調民族主義下的文化自信與高度認同感,更凸顯出中國網友對其他國家多元文化的誤解、忽略或不尊重。

因為農曆新年(春節)不是專屬於中國,像是臺灣、韓國、越南、日本、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼等亞洲國家,甚或美國、加拿大、澳洲等國家也都有農曆新年的各類慶祝活動,所以,國際社會近年來多以「Lunar New Year」(農曆新年、春節)取代「Chinese New Year(縮寫「CNY」)」(中國新年、中國春節)。

2023年12月,第78屆聯合國大會已正式通過決議,將「Lunar New Year」列為聯合國的假日之一,其中聯合國秘書處所公告的官方文件亦改採「Lunar New Year」,而非「Chinese New Year」;此外,今年(2024年)2月聯合國秘書長的春節賀辭使用「Lunar New Year」,另外,中華民國(臺灣)總統蔡英文、美國總統拜登(Biden)、美國國務卿布林肯(Blinken)所發表的新春祝賀,同樣也是使用「Lunar New Year」用語。

筆者認為,新春祝賀不論使用「Lunar New Year」或「Chinese New Year」,我們都應該予以尊重、理解與包容。然而,基於促進世界文化的多樣性,落實跨國間族群平等的理念,建議我國的政府及社會各界未來應多推廣使用「Lunar New Year」(農曆、春節)較為妥適,可具體展現臺灣重視文化平權與友善多元的價值,更有助於臺灣與國際社會接軌。

(作者是大學講師、前立法院院長秘書)

