自由開講》Lunar New Year，Chinese New Year，傻傻分不清楚？

◎蘇緯政

春節期間收到許多朋友們傳來的新年祝賀，裡面的英文用語出現：「Lunar New Year」與「Chinese New Year」二種，不禁令人困惑哪一種用語才比較正確呢？

其實，這二種用語常在網路上引起爭論，尤其以中國網友的情緒反應最為激烈，例如：大英博物館、迪士尼樂園、各國藝人或學者、商家或組織等，都曾經因為使用「Lunar New Year」用語而引發中國網友謾罵並要求道歉的情形。中國網友認為農曆新年就是中國的新年，堅持「Chinese New Year」才是正統的說法，此舉不僅反映出中國強調民族主義下的文化自信與高度認同感，更凸顯出中國網友對其他國家多元文化的誤解、忽略或不尊重。

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因為農曆新年（春節）不是專屬於中國，像是臺灣、韓國、越南、日本、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼等亞洲國家，甚或美國、加拿大、澳洲等國家也都有農曆新年的各類慶祝活動，所以，國際社會近年來多以「Lunar New Year」（農曆新年、春節）取代「Chinese New Year（縮寫「CNY」）」（中國新年、中國春節）。

2023年12月，第78屆聯合國大會已正式通過決議，將「Lunar New Year」列為聯合國的假日之一，其中聯合國秘書處所公告的官方文件亦改採「Lunar New Year」，而非「Chinese New Year」；此外，今年（2024年）2月聯合國秘書長的春節賀辭使用「Lunar New Year」，另外，中華民國（臺灣）總統蔡英文、美國總統拜登（Biden）、美國國務卿布林肯（Blinken）所發表的新春祝賀，同樣也是使用「Lunar New Year」用語。

2023年12月，第78屆聯合國大會已正式通過決議，將「Lunar New Year」列為聯合國的假日之一，其中聯合國秘書處所公告的官方文件亦改採「Lunar New Year」，而非「Chinese New Year」。（路透社）

筆者認為，新春祝賀不論使用「Lunar New Year」或「Chinese New Year」，我們都應該予以尊重、理解與包容。然而，基於促進世界文化的多樣性，落實跨國間族群平等的理念，建議我國的政府及社會各界未來應多推廣使用「Lunar New Year」（農曆、春節）較為妥適，可具體展現臺灣重視文化平權與友善多元的價值，更有助於臺灣與國際社會接軌。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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