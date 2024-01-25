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自由開講》是否激怒中國，不該是台美關係的分歧關鍵

2024/01/25 15:16

邱志偉

最近國內外有不少人在爭辯，到底應不應該將「激怒中國」，作為觀察準總統賴清德施政的關鍵。特別是美國有多位學者，多擔心賴清德更容易激怒中國，因此對兩岸前景不樂觀。不過，美國智庫學者葛來儀特別表示，不要對兩岸關係動輒就扣上激怒中國的大帽。事實上，兩岸關係製造衝突、實行威脅的國家向來都是中國而非台灣，若中國還能以威脅恐嚇，離間台美關係，那真的才是讓中國陰謀得逞。台灣與美國各界應當要從長思考，真正的威脅來源在哪。

前總統馬英九在接受《德國之聲》專訪時表示，兩岸關係仍必須相信習近平。這句話立刻就引來各界軒然大波，連侯友宜陣營都必須立刻和馬前總統切割，這關鍵就在台灣的未來、兩岸關係的前途，從來就不應該是以中國的主張為重。過去，馬政府就是深陷、深信中國對台灣都是採取讓利，而這個「讓」似乎還是長久、不可逆的。但從選前中國一系列的對台經濟制裁態度來看，中國本質就是不可信的對象，是一個言而無信、毫無法治信仰，更沒有民主制度的國家，只想避免激怒中國，必將讓中國軟土深掘，甚至讓台灣失去自尊與主權。

兩岸關係製造衝突、實行威脅的國家向來都是中國而非台灣，若中國還能以威脅恐嚇，離間台美關係，那真的才是讓中國陰謀得逞。（REUTERS）

就以諾魯斷交為例，民進黨才剛贏得總統大選，競選期間準總統賴清德更是對中國釋出中生納保的善意，照樣在選後立刻策動斷交。也就是說，何謂激怒、何謂台獨定義都在中國身上，何況連民主選舉的精神都無法尊重，這不只是羞辱台灣，更是在打擊美國對自由民主的制度堅持。若有人把「民主制度」，視為激怒中國的關鍵，難道也要停止選舉嗎？那將是全然中了中國的陷阱，甚至民主制度都有危機。

台美關係數十年來，從1979年結束外交關係後，台灣在1996年開始實行總統直選後，照理說台美間已幾乎沒有制度矛盾，只剩下外交障礙。然而，從近二十年來，在美中深化交流後，許多學者或學界與中國交流深厚，自然也對中國的反應更為在意。但我們千萬別忘記，台灣才是真正需要被重視的自由民主同盟，我們不會在意侵略者生氣與否，不會在烏俄戰爭中譴責是烏克蘭挑釁才導致俄羅斯入侵。同理，更不應該將刺激中國，作為判別台美關係、更不應該成為分歧矛盾的導火線。

準總統賴清德，過去擔任民意代表，也曾當過台南市長，這都是非常貼近民意的民選職務，特別是南部地區對中國印象不佳，賴清德自然也必須反映民意。但從副總統職務後，賴清德的言行都非常謹守分際，也和美日高層都有交流，不會有過激行動或言論，應該是可以確定的，就不勞中國繼續軟土深掘或挑撥離間。

不過，我們也希望美方要能理解到，國內有部分人縱使不疑美、也很親美，但對於美國的信心仍然不足。相較於中國軍機繞台頻繁、甚至只因為美國國會議長來訪就大動作進行軍演、製造衝突，台灣並沒有因為中國的威脅就拉高軍事行動，而這才應該是兩岸關係當前完整的面貌。我們真該要譴責的，是中國自設標準恐嚇台灣，而台灣民意樂見更多包含美國在內的國家來訪，也屬民主國家的常態，若只成天只擔憂是否刺激中國，台灣恐會出現反民主、親中聲音的可能。那台灣的民主是否還能維繫？台美關係恐都會受到打擊，不能讓「激怒中國」這題成為挑撥台美關係的關鍵！

（立法委員）

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