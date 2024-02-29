晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 政經

自由開講》談立委的擴權與利益迴避問題

2024/02/29 16:06

陳逸南

依報導，公民監督國會聯盟（公督盟）2月26日呼籲事項包括：1.呼籲馬文君委員應待司法調查確認無罪後，再來競選外交國防委員會召委一職。2.強調立院各黨團在召委提名人選上應做好利益迴避，以符合人民期待！3.應盡速盤點立法院相關法規，建立完整的立委利益迴避制度！

公督盟又指出，有案在身的委員擔任召委，立法院其實不乏先例。民國94年間，國民黨籍立委何智輝當時有案在身、遭到限制出境，卻還擔任司法委員會召集委員，並利用召委職權要求司法相關單位針對「限制出境」和「偵查不公開」，提出專案報告，質詢有關限制出境的問題，明顯沒有做到利益衝突迴避。

有案在身的委員擔任召委，立法院不乏先例。（本報資料照）

查2020年7月31日出版《翻轉司法的奧德賽行旅─施茂林的法律人生》第253頁記載，「遭高檢署查緝黑金中心偵辦、被限制出境的國民黨立委何智輝，利用輪值司法委員會召委的機會，安排法務部進行『限制出境專案報告』，引爆涉案立委利用質詢施壓的爭議。法務部長施茂林第一次面對專案報告，就遇上這種挑戰。」

又指出，「當時綠營立委作球給他，問：『檢察官會不會有壓力？』施茂林回答：『檢察官會點滴在心頭！』讓坐在主席台上的何智輝臉一陣紅一陣白一陣青。這正是施茂林圓融中帶堅持的風格，何智輝拿他沒有轍，他的一席話也保住檢方尊嚴，為他贏得基層檢察官支持。」何智輝先生如今「人在何方」？引人深思。

前述有關何智輝立委明顯沒有做到利益衝突迴避的插曲，係取材自2005年5月1日出版《財訊》第278期，作者王墨菲指出，施茂林一上任就展現與前任部長陳定南完全不一樣的風格。陳定南面對類似情況，往往直接、正面迎擊，態度強硬嚴辭抨擊立委是在糟蹋、踐踏司法；施茂林則軟中帶硬，不但在台上詢答得體，私下又隨即安排與司法委員會委員餐敘，希望藉由檯面下的溝通，避免爭議擴大或與立委產生嫌隙，與陳定南對在野黨立委毫不買帳、幾無溝通可言相較，更見施茂林處事手腕的細膩。

我們發現，約20年前（2005—2024）政府官員對立法委員的擴權，感到無奈，只好委曲求全、妥協來因應，政府官員與立法委員進行「檯面下的溝通」。台灣民主法治發展到現在，人民還能忍受立法委員的擴權、忽視利益衝突的迴避嗎？值得大家關注與探討。

（作者為仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書