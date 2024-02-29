自由開講》談立委的擴權與利益迴避問題

陳逸南

依報導，公民監督國會聯盟（公督盟）2月26日呼籲事項包括：1.呼籲馬文君委員應待司法調查確認無罪後，再來競選外交國防委員會召委一職。2.強調立院各黨團在召委提名人選上應做好利益迴避，以符合人民期待！3.應盡速盤點立法院相關法規，建立完整的立委利益迴避制度！

公督盟又指出，有案在身的委員擔任召委，立法院其實不乏先例。民國94年間，國民黨籍立委何智輝當時有案在身、遭到限制出境，卻還擔任司法委員會召集委員，並利用召委職權要求司法相關單位針對「限制出境」和「偵查不公開」，提出專案報告，質詢有關限制出境的問題，明顯沒有做到利益衝突迴避。

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有案在身的委員擔任召委，立法院不乏先例。（本報資料照）

查2020年7月31日出版《翻轉司法的奧德賽行旅─施茂林的法律人生》第253頁記載，「遭高檢署查緝黑金中心偵辦、被限制出境的國民黨立委何智輝，利用輪值司法委員會召委的機會，安排法務部進行『限制出境專案報告』，引爆涉案立委利用質詢施壓的爭議。法務部長施茂林第一次面對專案報告，就遇上這種挑戰。」

又指出，「當時綠營立委作球給他，問：『檢察官會不會有壓力？』施茂林回答：『檢察官會點滴在心頭！』讓坐在主席台上的何智輝臉一陣紅一陣白一陣青。這正是施茂林圓融中帶堅持的風格，何智輝拿他沒有轍，他的一席話也保住檢方尊嚴，為他贏得基層檢察官支持。」何智輝先生如今「人在何方」？引人深思。

前述有關何智輝立委明顯沒有做到利益衝突迴避的插曲，係取材自2005年5月1日出版《財訊》第278期，作者王墨菲指出，施茂林一上任就展現與前任部長陳定南完全不一樣的風格。陳定南面對類似情況，往往直接、正面迎擊，態度強硬嚴辭抨擊立委是在糟蹋、踐踏司法；施茂林則軟中帶硬，不但在台上詢答得體，私下又隨即安排與司法委員會委員餐敘，希望藉由檯面下的溝通，避免爭議擴大或與立委產生嫌隙，與陳定南對在野黨立委毫不買帳、幾無溝通可言相較，更見施茂林處事手腕的細膩。

我們發現，約20年前（2005—2024）政府官員對立法委員的擴權，感到無奈，只好委曲求全、妥協來因應，政府官員與立法委員進行「檯面下的溝通」。台灣民主法治發展到現在，人民還能忍受立法委員的擴權、忽視利益衝突的迴避嗎？值得大家關注與探討。

（作者為仲裁人）

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