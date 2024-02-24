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自由廣場》立法院淪落政治娛樂化

2024/02/24 05:30

◎ 杜信龍

中國針對M503航空道的調整及金廈海域的執法行動，直接挑戰台灣主權。更甚者，中國持續派遣戰機進行挑釁，對台安全構成威脅，不僅是心理戰，更是實質挑戰。

在信息爆炸的時代，一枚飛彈的成本遠低於一個網紅的言論。這些都是中國運用「銳實力」的戰略手段，破壞社會的凝聚力。更令人擔憂的是，涉及共諜案的人竟然能成功參選議員，顯示中國對台灣滲透的現況。

從各種跡象看來，中國併吞台灣的企圖不曾稍減，反而更強烈。特別是台灣大選後，中國壓力更為明顯，不斷以各種手段侵蝕台灣領土。然而，立法院內部藍白無理取鬧，使台灣安全議題被掩蓋，他們把時間精力浪費在無謂議題上，如「質詢總統」和「國會特偵組」等，對台主權議題視若無睹。這種政治娛樂化的手段不僅導致社會對政治冷感，對未來危機毫無察覺。

立法院應代表人民聲音，也是國際友邦觀察台灣的重要角度。然而，台灣民主制度顯得脆弱，因缺乏以本土利益為優先的在野黨。如台大經濟學系特聘教授林明仁在《自由的窄廊》導讀的序文中指出，民主自由之路的關鍵在於社會的凝聚。國民黨和民眾黨，一個是桌頭，一個是童乩，他們使用稻草人策略，企圖打擊民進黨，影響人民的觀感和判斷。如果人民缺乏足夠判斷力和意識形態敏感，台灣民主可能步入下坡之路。

（作者是科技公司工程師）

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