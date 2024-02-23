晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》法盲變身為立法者的荒謬

2024/02/23 05:30

◎ 二弄

台灣的立法院近期上演了一幕令人啼笑皆非的戲碼，一群高學歷的立法委員，在法律與憲政原則上展現出令人咋舌的無知。這些自詡為高知識份子的立委們，包括擁有康乃爾法學博士學位的黃國昌在內，卻在立法與憲法解釋上顯露出深深的法盲色彩，展現在行動上就是在製造一場憲法與法學上的災難，這對台灣法治社會是一大諷刺。

這些立委推動的所謂「立法院改革」，包括擴大立法院的聽證權、同意權以及新增藐視國會罪等，表面上看似加強立法院的功能，實則缺乏充分法源支持，逕自擴張立法權力，不僅違背憲法權力分立的基本原則，更可能導致立法、行政、司法三權的嚴重失衡。

這群立委的行為，被立法院民進黨團總召柯建銘痛批為「毀憲亂政」，柯建銘提出四點論證，詳細指出所謂改革措施的違憲之處，遺憾的是，似乎未能喚醒這些立委的法律良知。相反的，他們還自詡為立法改革的先鋒，完全罔顧法律與憲政的基本原則。

這些立委在處理兩岸關係問題時的法盲行為也令人擔憂。例如，針對交通部觀光署暫停旅行社組團赴中國旅遊的決定，民眾黨立院黨團總召黃國昌等人質疑其法源依據，卻忽略這是台灣為保護國家利益和主權所採取的反制措施。對於如何運用法律保護國家安全和利益的認識，他們顯然也是極為缺乏。

這讓人質疑，台灣的立法院到底需要什麼樣的立法委員？是那些只懂得用學歷來裝飾自己，但在法律和憲政原則面前卻一竅不通的「高知識法盲」？還是那些真正懂得尊重法律、以憲政原則為行動指南，並為人民謀福祉的負責任立法者？

台灣作為一個法治國家，立法機關的成員應具備基本法律素養和憲政觀念。立法院不能容忍法盲妄為，更不應成為高學歷法盲的避風港。台灣的民主法治建設需要的，是那些真正懂法、識法、尊法的立法委員。只有這樣，台灣的法治社會才能健康發展，立法院的改革和立法工作才能真正符合憲法精神和人民的期待。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書