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新聞線上》國會運作不是網紅秀場

2024/02/22 05:30

記者陳杉榮

立法院開議，立委問政焦點不是台灣往何處去，竟然是台中市政府獨家驗出西布特羅的一盒台糖豬肉，這盒「天選之肉」總不可能從天而降，但從何而來？大家仍然一頭霧水。在野黨立委抓著食安問題，大秀特秀，又是召開臨時會，又是加開院會、又是逕付二讀，齣頭甚多，把國會運作當作網紅秀場，也算是「國會版的官場現形記」。

台中市政府春節期間重視食安，抽檢豬肉，這是基本態度，台糖豬肉驗出西布特羅，茲事體大，衛福部食藥署、中央畜產會和第三方驗證機構SGS即針對台糖豬隻血液、毛髮和飼料及同批次梅花豬肉品進行檢驗，皆未驗出西布特羅。食藥署也實際檢驗全國各地豬肉產品七百零六件，一樣驗不出西布特羅。顯見台中市政府對這盒肉的說明，非常重要也非常關鍵。

食安問題不適合政治鬥爭，台灣的立委卻興好此道，台糖豬肉西布特羅事件不僅成為新國會的獵物，還「上綱上線」，當成鬥爭目標。國民黨團總召傅崐萁說要召開「臨時會」，邀請陳建仁於二月十七日作專案報告。民眾黨團總召黃國昌要衛福部次長王必勝下台。結果呢？二月一日立委報到後法定會期開始，根本不能召開「臨時會」，傅崐萁鬧了憲政大笑話之後，卸責推給黨團助理，他還公開道歉，也算知錯能改。

台中驗出西布特羅豬肉，王必勝要負什麼政策責任？黃國昌要王必勝下台，理由必須充分，不然這種話說多了，只會傷害立委的信用。二十日立法院開議，食安問題還是國會秀場的重頭戲，國民黨柔性抗爭秀一下，黃國昌要求加開院會，還說提案要逕付二讀，結果遭到國會老鳥民進黨團總召柯建銘的訓斥，說黃為製造問題而製造問題，只為搏聲量，要其適可而止。

好幾位「網紅」級的立委在開議日都大顯身手，充分利用國會的秀場，較勁個人聲量。新人想露臉，這是人性，立委也沒例外。但是身為國會議員，起碼應該瞭解「立法院職權行使法」和「立法院議事規則」的規定，不要貽笑大方。國會運作非常奧秘，經驗和謀略同樣重要，不是召開記者會或充當直播主那麼簡單，更不是上政論節目信口開河那麼廉價，立委要懂得學習，自曝其短其實是在傷害立委自己。

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