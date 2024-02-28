自由開講》綠能產業的保護主義終將衝擊半導體競爭力

李翔暉

2023年10月，台灣半導體產業協會的年會中，諸多台灣半導體產業巨頭提出警告，國內乾淨能源的供給與半導體產業需求有落差，部分企業購買綠電出現困難，企盼政府開拓新能源的腳步能加快。

為何台灣半導體業對綠電需求孔急？主因是，國際社會對ESG標準要求提高，令晶圓代工業者必須使用大量綠電。而半導體產業的興衰，攸關台灣經濟命脈，讓政府難以小覷再生能源問題的嚴重性。

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據資策會的MIC估算，2023年台灣半導體產業產值為3.77兆新台幣，展望2024年，預估產值將達4.29兆新台幣，成長13.7%。其中晶圓代工仍為主要成長動能，特別是先進製造部分，研發速度和製造關係著台灣經濟前景。綜言之，半導體的成長和競爭力已和台灣國家發展力幾乎畫上等號。而發展穩定且乾淨的能源宛如是維繫半導體成長的血液。

台灣綠電主力來自「太陽能」和「風電」兩大領域。光電儘管是目前綠能主力部隊，但離岸風電因風場容量大、不受狹隘土地限制和風機運轉效能高等因素，將是未來綠電供應的龐大來源。但綜觀台灣各能源產業，唯獨離岸風電受政府國產化產業政策束縛最深，為其他能源領域所難以想像。

政府對離岸風電實施高度國產化，是希望通過政策引導，提升國內相關產業的量能和自足能力；但現實是，當產業政策還未達標前，半導體產業恐怕就因離岸風電開發受產業政策延宕因素，無法及時輸血（綠電），直接衝擊半導體業的健康發展。

光電是目前綠能主力部隊，但離岸風電因風場容量大、不受狹隘土地限制和風機運轉效能高等因素，將是未來綠電供應的龐大來源。但綜觀台灣各能源產業，唯獨離岸風電受政府國產化產業政策束縛最深。（AFP）

綜觀全球，欲藉由離岸風電之手，扶植國內產業的不只台灣。以英國為例，2021年英國在執行競標時也要求開發商的專案必須達到60%本土化，違者可能會受到罰款，甚至撤回價差合約。2022年3月被歐盟上告WTO，指控英國違反WTO的國民待遇原則，該年7月英國修正了第四輪與第五輪競標規則，不再要求國產化，歐盟也隨之暫停訴訟。

被視為離岸風電潛力大國的日本和韓國，也有不同程度的國產化要求。但被視為政府指導產業方向最力的日本，其國產化卻出乎意外地要求較低：開發商要得標，常取決於如何提出對當地經濟有貢獻的證明，其中包含「促進當地就業」或「國內經濟」等評比，無台灣設定明確的國產化指標。

韓國則偏向獎勵性質的國產化，而非像台灣以「違反就罰款」的懲罰性質：即便未承諾國產化，不會有罰款或影響競標；若做到，就可提高得標機會。但即便如此，韓國也在歐盟的抗議下，於去年四月取消相關獎勵。綜觀東亞，除了中國以外，只有台灣仍有硬性的國產化規定。

在台灣，離岸風電區塊開發階段的國產化要求，風場必須使用高度比例本土製造的零組件，並以「國產化積分制」作為得標與否的關鍵標準。

台灣的國產化政策立意良善，但政策執行過程中，卻衍生出幾項重大問題：（1）使國外零組件廠商受到歧視和處於不利地位，與英國遭到歐盟控訴的例子相似，可能違反WTO的國民待遇原則；（2）特定國產化項目被少數國內廠商壟斷或寡占，坐地起價，有嚴重的產業保護主義之嫌；（3）國內業者的學習曲線長，無法符合政府設定的併網時程，導致綠能目標跳票；（4）風電開發商受國內供應商的產能和品質不穩定之苦，延宕了開發期程（至少延遲2年才供電），且融資銀行因不確定性高，無法批准融資，令綠電供應追不上半導體的快速開發和量產。

半導體能否持續順利往先進製程邁進和量產，攸關台灣的國際競爭力及生存。台積電創辦人張忠謀近日曾言，AI浪潮下，世界對半導體的需求已不只是幾千萬片產能，而是需要更多的晶圓廠，這正是台灣半導體業再躍進的新契機。政府應全面檢討區目前及未來風場的產業關聯要求，以全力扶植半導體出口競爭力為目標。倘若政府仍堅守難以撼動的綠能產業保護政策，讓半導體業無法及時且充分獲得綠電甘霖，最終扼殺的不僅是台灣半導體的全球競爭力，犧牲的更是台灣長遠的國家發展力，不可不慎！

（作者為政治大學博士生，專研台灣綠能發展）

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