自由開講》中國政治文化意識無所不在的「滲透」

◎陳慶坤

2019年立院三讀通過反滲透法，次年2020年1月15日公告實施的法案，當時黨國民黨總統參選人韓國瑜大力抨擊該法，稱「政府用反滲透法在台灣人民脖子上綁了炸彈，而遙控器在民進黨手中」；中國國台辦在第一時間表達嚴重抗議，國台辦發言人朱鳳蓮稱「民進黨政府為選舉私利，違背民意所向而大搞綠色恐怖」；在台灣的被滲透者許多政商名人在紛紛表示，反滲透法定義不清，會變成綠色恐怖說要上街帶團抗議。

為防範「境外敵對勢力」之「滲透干預」所做出的規範，在台灣馬上被滲透者汙衊為惡法，反咬「去中國交流回台灣」就會被反滲透法抓去關？

請繼續往下閱讀...

渗透（penetrator）、反滲透（reverse osmosis）在台灣成為彼此攻防的角力，在各個角落蔓延開來。政治上的滲透、文化上的滲透，在日常生活裡的話語使用，往往看似站在台灣的中性話語，但更具麻痹性、危害性也更大。因為它們是通過一般公眾的認知，而難以覺察，也難以清除。

日本產經新聞社台支局長矢板明夫，在一篇探討「中國社會語言污染」的問題表示，這些被污染和扭曲的語言，體現在生活中的很多方面，最終，這些言語就猶如微小劑量的砷，日積月累之下終究會發生作用，讓基於事實、邏輯與理性的公共討論困難重重。

2024桃園燈會活動規劃「雙展區」，有燈光展演秀及漢服市集活動，在宣傳影片片尾居然出現簡體字「中國台灣」、「兩岸青年漢服齊聚」的字眼，桃園民進黨市議員黃瓊慧踢爆燈會儼然甘願自我矮化。對此觀旅局強調，文化藝術需要純粹的發展環境，任何政治化的標籤與論述，都不應出現在文化活動之中，反對任何矮化的作為，我們不接受任何藉機吃豆腐的行為，也不能接受刻意抹紅，趁機政治操作的作為。

日前宣傳桃園燈會臉書粉專，出現「中國台灣」簡體字，明顯自我矮化。（桃園市議員黃瓊慧提供）

這種看似四面八方、義正嚴詞的控訴操作，正是從政治、文化意識形態滲透日常生活裡的話語；換言之，以正面的論述「文化藝術需要純粹的發展環境，不能接受刻意抹紅」，趁機政治操作包裹著「中國文化」的意識形態，使更具麻痹性、滲透性。

這種現象不是無獨有偶，同屬於國民黨執政的台北市燈節也是如此操作著。按往例台北市政府邀請上海市官員來台參與活動之外，以「上海花燈」為主題依然具有統戰的味道。上海花燈遠看像雞籠，近看像山洞，雞籠、山洞的意象隱含籠罩、封閉、困陷的象徵。宛若「雞籠」的花燈骨架再排列小燈籠，上面書寫簡體字，走進雞籠共享中國文化符碼，有實現兩岸使用簡體字是共同生活圈之嫌；甚至看似雞籠的花燈，隱喻「憨愚的台灣人」進入籠中一舉成擒的諭示。

中國正在遙控台灣！如何全面統戰、滲透台灣，讓台灣認同中國、接受中國，就是中國對台灣最重要的任務。從早期鎖定特定政商菁英，建立代理人模式，轉而成為面向所有基層組織與台灣民眾，直接深入所有台灣人腦海，達到「入島、入戶、入腦」的境界。

（台教會、北社會員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法