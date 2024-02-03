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自由開講》從M503航線爭議關注中國對台的步步進逼

2024/02/03 15:14

邱志偉

中國近日擅改M503航線，取消M503航線自北向南飛行偏置，並且啟用M503航路的銜接航路W122、W123，將會由西向東飛行，對我國未來的飛行安全造成相當大威脅，同時也更加逼近海峽中線，由於中方再次否認海峽中線的存在，形同片面改變台海現狀。美國國務院、美國國會議員都已經先後向中方表達高度譴責，中國卻不斷製造兩岸的緊張氣氛，刻意向台灣的底線步步進逼，台海未來恐將有高度的不確定性。

M503航線爭議起因於2015年，中國無預警的在東南沿海劃設M503、W121、W122及W123新航路，由於M503航線距離海峽中線最近僅有7.8公里，造成我國飛安與國安高度威脅，經當時政府協調後，M503航線進行了調整。但到了2018年後，M503航線再度片面進行調整，已經讓我方政府高度抗議。這次賴清德、蕭美琴當選總統、副總統後，中方再次拿航線問題發揮，片面宣布「自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施。後續，民航局還將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運行效率」。根據專家學者說法，由於福州、廈門航線不再經北方繞行，直衝海峽中線而來，必然對我國飛安造成重大威脅，更降低我國針對入侵領空飛行器的反應時間。

賴清德、蕭美琴當選總統、副總統後，中方再次拿航線問題發揮，片面宣布「自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施。（本報資料照）

賴清德當選總統以來，秉持蔡英文總統路線「維持現狀」，對中方保持高度自制，但顯然拒絕溝通的是中方，不斷的以測試、挑釁、威脅的方式來測試台灣政府的底線。即便賴清德去年就釋出對「中生納保」的善意橄欖枝，但中國不只拒絕領情，更在邦交問題、航線問題上拚命的給台灣威脅，持續堅持片面的改變台海現狀，製造敵意螺旋上升，不只劍指台灣、更是意在美日安全同盟。

雖然，蔡政府以及賴清德總統當選人至今為止，都堅持不對中方的作為反制，而是堅持為了和平，不與中國起舞。但作為國會議員，身為民意的代表，我們絕不容許中方在台灣人的尊嚴、飛航的安全上耀武揚威。過去8年來，台灣在邦交問題上，從不挖中國牆角，換來的是中國持續斷我邦交。台灣願意在疫情後對中國旅遊解禁、教育交流解禁，中國堅持以不接觸的冷態度回絕民進黨政府一切善意，更始終高舉已遭到民意否定三次的九二共識，逼迫民進黨就範。

因此，我也呼籲政府，對於中國的步步進逼，不可漠視。中方拒絕交流，就要對等互動，飛航安全若中國置若罔聞，未來航線的調整是否該重新討論，政府各部會應該要有通盤調整的策略。

最後，我也呼籲立法院長韓國瑜，身為台灣最高民意機關的首長，應該要代表台灣民意向中國抗議。未來若開議，我支持通過全院的決議來抗議中國對台灣飛安造成的威脅，美國國會都已經發聲，何況台灣自己更該有所反應。此役且看韓院長的起手式，同時也呼籲政府單位拿出反制作為，萬不可讓中國對台步步進逼！

（立法委員）

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