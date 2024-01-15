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自由廣場》日媒頭版狂刷 台灣用民主「抗中」

2024/01/15 05:30

全球矚目的台灣總統大選落幕，日本媒體昨日紛在頭版大幅報導。圖為日本發行量最大的大報《讀賣新聞》。（作者提供）

◎ 王輝生

全球矚目的台灣總統大選落幕。日媒昨日紛在頭版大幅報導。

日本也是世界第一大報《讀賣新聞》社論標題「展示對中警戒的台灣民意」稱：「在中國強壓威嚇下，台灣人民仍然選擇現政府的路線，中國習政權應尊重台灣所展現的民意、對台的文攻武嚇要有所節制」。認為賴氏沿襲蔡總統「不挑釁、不屈服」不卑不亢的對中政策，聯結美國深化國防以維持現狀，相對於侯氏明知中國意圖統一台灣野心，卻一味迎合，有失自主性，選民心生不安促使賴氏勝選。

《日經新聞》社論標題「尊重『與中國保持距離』的台灣民意」稱：「賴清德當選台灣總統意味著，民主台灣選擇與獨裁中國繼續保持距離」，又說：「台灣實施民主主義已超過四分之一世紀的歷史，有言論自由支撐的公正政治也同時並存，因此，中國對此現實及台灣社會的變化，不該視若無睹」。

《產經新聞》社論「共產黨支配下的獨裁中國想併吞台灣的壓力日漸高漲之際，台灣人透過選舉，展現出成熟的民主主義姿態，其意義極為深遠」，又警告新總統「中國沒有民主主義、也不遵守法律、即所謂『力的信奉者』，若想與這種專制國家談判、或想堅守台灣海峽和平的話，強化自我的防衛力是不可或缺的要務」。

由於烏俄之戰仍纏戰不休，所以，守護自由民主最前線的台灣總統大選，舉世關注，全球民主國家的媒體多在台採訪。惟獨中國全面封鎖消息，讓「微博」搜尋不到相關訊息。

台灣自由民主的運作已經日趨成熟，選前，動輒數十萬人集結，聲嘶吶喊、鑼鼓喧天有如嘉年華會，選後，所有喧譁嘈雜戛然而止。所以，只要自由民主台灣存在一天，對獨裁中國而言，就有如芒刺在背，寢食難安。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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