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自由廣場》給合民主同盟／阻止中共「台海問題內海化」

2024/02/03 05:30

◎ 冼義哲

2024年大選決定了未來四年民進黨脆弱優勢的局面，以藍、白為首的親共勢力抬頭，中國介選獲得局部成功、對台認知作戰產生效果，讓中南海以為打破台海平衡現狀有可乘之機。2月1日的國會龍頭選舉，韓、柯以粗糙演技把藍白「暗合」的劇本走完，中共與之同步出手企圖改變台海現狀，對台灣主權展開裡應外合的夾擊。

中國民航局宣布2月1日起取消M503航線，大幅擠壓台灣空防的預警時間與戰略縱深，逐次蠶食漸進、單方面強勢削弱海峽中線的存在。這並不是因為賴清德當選而引發習近平的心血來潮，而是中共按部就班實施的既定戰略，企圖溫水煮青蛙，步步進逼台灣迫使接受「新現狀」。

中共最大的恐懼是「台海問題國際化」，故其目標就是要把「台海問題內海化」，以確保未來對台動武時可用「內政問題」阻絕台灣獲得任何外援。過去八年，蔡總統讓台灣走向世界、積極與民主同盟夥伴合作，而游院長過去四年任內的「議會外交」成為非常關鍵的路徑，如今議會外交這條路，已被韓、柯聯手為中共將它堵住了。

面對紅藍白聯手夾擊，民主同盟不能被動挨打，美國五角大廈在上月底已啟動「蜂群戰術」的前置作業，徵求各大無人機開發商提出符合PRIME原則（即可量產、低成本、具海上遠程能力）的提案，計畫研發可高效、高速攔截敵國艦艇的小型無人攻擊艇，未來將於太平洋西側乃至於台灣海峽展開此類武器大量佈署。此戰術係非對稱的作戰計劃，目標在於阻止解放軍侵略，並在侵略發生時為美國爭取直接介入台海的時間。

危機就是轉機，台灣在外交戰略上也必須考慮藉勢轉軌，距今年總統交接尚有數月時間，可思考開展「副總統外交」此一新路徑，賴副總統在候任總統這段期間，可主動出擊拓展與民主同盟各國的關係，而後由將接任副總統的蕭美琴大使繼之，這會讓人感到安心；由於中共連「國會外交」這條相對溫和的路都想把它堵死，欲持續破壞台海現在平衡現狀，那我們就必須動態平衡，將國會外交的路提升到更具代表性的行政權這條軌道上。

「維持現狀」是台灣人民最大的共識，但習近平不斷破壞平衡，我們必須聯手民主同盟採取行動以恢復平衡現狀，藉此因應已經發生根本改變的整體戰略態勢，未來維持現狀必將是一個動態的過程，這一點吾人必須清楚體認。

（作者是中正大學戰略暨國際事務研究所、《面對中國》節目主持人）

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