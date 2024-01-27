民主之盾》國會議長的資格與政治角色

我國的憲政傳統中國會議長必須超然客觀、公正的協調議事，努力促成法案與預算通過避免杯葛。也因此國會議長在大多數時間不僅要低調柔軟，而且要能夠成為議事溝通的黏著劑。同時歷任國會議長由於身分尊崇，也因此從不信口開河或是開不好笑的玩笑耍嘴皮子成為新聞焦點，有的也只是化解衝突的輕鬆幽默，也當然更不會衝到第一線喊打喊殺。因此擔任我國的國會議長不但要有柔軟的身段，不涉入衝突的低調的個性，更要有化衝突為繞指柔的幽默性格。

劉兆隆／彰師大副教授

我國自90年代修憲以來，立法院院長就擔當著民主國家國會議長的角色。一般來說，民主國家的國會議長的職能與角色，與該國的憲政傳統有關，不可一言以盡之。但是有些角色是共同的，換言之，國會議長具備一些消極條件，如果連消極條件都不具備就不是一個稱職的國會議長。

我國國會議長雖無英國對抗王權的傳統，但有民主化以來包容民間社會對抗威權政治的傳統。也因此我國國會議長縱使有國民黨的黨籍身分，但在議事主持上也是克盡包容，即使個別國會議員粗鄙無禮打上主席台，仍須微笑以對主持並進行議事。這個傳統在歷任院長均可見之。（本報資料照）

國內時有論者認為國會議長應該退出政黨或是黨派中立運作，這是不完全是對的，事實上須賴各國的憲政傳統而定。世人對國會議長退出政黨政治中立的印象，多半來自於英國。由於英國的國會（下議院）議長事實上也是平民對抗王權的代表，因此在英國會中至今留有很多儀式彰顯這樣的憲政傳統。例如，英國國會開議時須由掌禮大臣接到英國國王指令後，隨即會舉起他的白杖，在上院門衛及一名警察督察的陪同下抵達下院議事廳的大門口。此時的下院議事廳大門會被加以緊閉，以象徵下院辯論之權力不容王室代表干預。而每次大選以後的國會開幕大典結束，緊接內閣成員完成宣誓後，下院就會選出或重選議長。議長產生後，議長會按照17世紀初留下的習俗，「不情願地」被拉上（dragged unwillingly）議長席位。這是因為在舊日，議長隨時會觸怒君主，有性命不保之虞，被選出的議長往往不願意登位，當時的議長是被拉上議長席的，結果就留下了這個習俗。也因此，英國國會的議長更多的時候是平民院對抗王權的象徵，超然政治中立的領導平民院就成為其重要的傳統。

請繼續往下閱讀...

美國國會分為參眾兩院，參議院議長由副總統兼任，自然沒有退出政黨中立的問題；眾院議長由眾議員互選之，政黨各推代表也成為憲政傳統。事實上，美國眾議院議長除了需要協調法案與議事通過，更多時候是要代表國會進行國會外交，也因此美國眾議院議長的角色與職能的重要性並不亞於總統。這也就是美國憲法在美國總統繼任順序中，眾議院議長是繼美國副總統兼參議院議長後的第二順位繼承人，也是美國政壇地位第三高的政治人物。在美國政壇，美國眾議院議長大多被視為除了總統以外該黨的首席領袖。因此在沒有必要的情況下，眾議院議長通常不參加議事辯論也不參與議場投票。故在形式上眾議院議長是美國立法機構中的最高官員。由於在分立政府時議長與總統屬於不同的黨派，因此此時眾議院議長是美國政治中執政黨的主要對手；在這種情況下，眾議院議長可以算是美國的反對黨領袖。

而我國的國會議長自憲改之後實施政黨政治，因此傳統上近似美國眾議院。因此要求我國國會議長退出政黨中立無非謬之千里，故在職能與政治角色上也自與美國眾議院議長相似。我國國會議長雖無英國對抗王權的傳統，但有民主化以來包容民間社會對抗威權政治的傳統。例如，國會不會輕易動用警察權維持議事秩序，對於各種抗爭與集會遊行也是寬容以對就是一例。也因此，我國國會議長縱使有國民黨的黨籍身分，但在議事主持上也是克盡包容，即使個別國會議員粗鄙無禮打上主席台，仍須微笑以對主持並進行議事。這個傳統在歷任院長均可見之，無論是國民黨時的梁肅戎、劉闊才、劉松藩或是王金平都是如此。

此外，我國的憲政傳統中國會議長必須超然客觀、公正的協調議事，努力促成法案與預算通過避免杯葛。也因此國會議長在大多數時間不僅要低調柔軟，而且要能夠成為議事溝通的黏著劑。同時歷任國會議長由於身分尊崇，也因此從不信口開河或是開不好笑的玩笑耍嘴皮子成為新聞焦點，有的也只是化解衝突的輕鬆幽默，也當然更不會衝到第一線喊打喊殺。因此擔任我國的國會議長不但要有柔軟的身段，不涉入衝突的低調的個性，更要有化衝突為繞指柔的幽默性格。

第三是我國由於外交處境受對岸長期打壓，總統出訪不易，國會議長的國會外交就成為我國重要的外交手段。由於國會不同於行政部門的單一政黨，進行國會外交時，國會議長不僅要能代表我國主流的民主價值，還需要能統合不同政黨之議員能夠分進合擊為我國拓展關係。也因此國會議長的國際視野與參與國際事務的能力，也就成為非常重要的角色。在國際視野上不僅要有國際關係的大格局，也要對各國國會的生態有一定程度的認識；參與國際事務的能力則是指，最低程度上在國際上應對進退的禮儀不可失據，更不可造成國家利益的損失與傷害。例如前美國總統柯林頓就坦承，俄羅斯總統葉爾欽在他的外交政策中所同意的任何讓步，都是在葉爾欽喝了兩杯之後造成的。

現在正值我國改選國會議長之際，用我國自民主化之後的憲政傳統觀之，我們需要的國會議長也許不是一個退出政黨政治中立的議長，而是需要一個身段柔軟可以協商，包容不同政黨與國會議員的意見，當然更不可以是帶頭喊打喊殺的國會議長。在國際事務上必須要能代表台灣的主流意識與民主價值，與我國總統分進合擊不畏強鄰打壓，為我國爭取國家利益的國會議長。唯有這樣的議長才是一個稱職的國會議長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法