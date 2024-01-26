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自由廣場》國會議長必須謹守中立

2024/01/26 05:30

◎ 朱孟庠

台灣將出現首位進香港中聯辦的親中國會議長？北京想將台灣香港化，但對台灣國家沒有忠誠度的親中政黨，竟能成為國會最大黨，甚至推出沒有敵我意識的國會議長候選人韓國瑜。

國民黨祭出黨紀支持韓江配，KMT的五十四席會不會小於團結的民進黨的五十一席？韓國瑜能得到民眾黨的支持？民眾黨究竟是扮演關鍵力量，亦或八席等於零席？首先民眾黨別忘了未來國會任何法案之提案，都先需要十五位立法委員連署，也需要國、民兩黨的支持，因此不是關鍵八席就能操控國會。立法院長的選舉是嚴肅的課題，須以民意、國家整體利益為依歸，只有大格局才能站穩立場，民眾黨才能贏得社會信任。

民眾黨予人價值模糊、理念渾沌、說謊成性的「包牌政黨」的觀感。關鍵時刻游錫堃和韓國瑜誰適合擔任國會議長主持院會、國家慶典、接待外賓，其實國人都很清楚。國會議長是國家的門面，韓國瑜過去連當個陽春立委都極為失責，曾有三個會期創下「零出席」的紀錄；擔任高雄市長期間接見日本外賓時，遲到將近半個鐘頭；多次睡過頭，鬧出的笑話還少嗎？

國民黨內的地方派系擅長對在地選民施予人情小利，選民也買單，於是盤根錯節的黑金家族一一當選，劣幣繼續逐良幣！家族利益重於國家利益與整體的民主發展，他們在立院只會繼續擴張利益網絡，國民黨竟說要改革國會，真是笑話。若再有一個院長做他們的靠山，試問立院生態將沉淪至何？

大選前極盡民粹抹黑的韓國瑜說：選後要查潛艦弊案、高端弊案，要打擊新潮流，他是檢察總長嗎？主張國會調查權有違憲之率，擴權包庇，圍事僑案，放利給自家黨籍地方派系諸立委，炮製高端案栽贓政敵等，甚或將國家機密洩漏給中國……皆令人擔憂。

另又提建立國會聽證權、藐視國會列重罪，還要總統至立院備詢，國民黨更提出要賴清德至立院接受立委即問即答，以為自己是太上皇？國民黨立委可邀請總統至立院做國情報告，然依憲法行政院長才是民選總統的行政代理人，才須接受國會議員質詢，勿以違憲的假支票唬弄選民。

立法院長應該中立，游錫堃任立院院長便依照立法院組織法第三條規定，院長、副院長不參加黨務活動，職權中立，如果連這個認知都沒有，如傅崑萁之言，一副當上總召就有倚天劍、屠龍刀，就可以痛整民進黨籍賴政府官員，如此院長，好不容易成為國會最大黨的國民黨，恐怕很快就被中間選民看破手腳。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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