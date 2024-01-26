社論》立法院長應具備的高度

新一屆立法院將於二月一日選出立法院正副院長。在一一三席擁有五十二席立委的國民黨，推出韓國瑜、江啟臣組「韓江配」來角逐。有五十一席立委的民進黨，內部已有共識將繼續由現任院長游錫堃、副院長蔡其昌，爭取支持。具八席關鍵少數的民眾黨，預計今日舉行會議，商討如何投票。立院龍頭除了平日主持議事與朝野協商，還包括帶領朝野立委進行國會外交，尤其，台灣的國際空間頻遭中國強力打壓，行政部門與他國政府往來不易。代表民主及多元聲音的國會，因少了官方色彩，而較方便與各國交朋友。換言之，國會外交，是我們發展對外關係的重要渠道，這也是領導立法院者，應該具備的高度。

以第十屆立法院為例，四年任期當中，有三年受到中國武漢肺炎的衝擊，影響與國外的交流，但依然交出成績單。根據統計，期間八十個國家共三○三團，來到立法院，展現對民主台灣的支持。擔任院長的游錫堃出訪美歐日等國，在部分國家受到高規格接待。游院長曾列舉創下「國會外交史」首例，包括來訪的捷克參議長韋德齊是首位在立院演說的非邦交國現任國會議長，之後捷克眾議長艾達莫娃及立陶宛議長希米利特訪台時也都循此模式，到立院演說。還有首位美國執政黨眾議長裴洛西造訪立法院。另外，游自己也創下首位在捷克參議院演講的台灣立法院長；所訪問的部分國家，雖與我們並無邦交，仍能夠受到等同邦交國規格的禮遇，例如警車開道、落地接待、更有我國國旗飄揚。

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得來不易成果，在於台灣這幾年的表現，備受國際肯定。部分國家礙於與中國有邦交，與台灣官方較難公開往來，這時候兩邊國會，就能搭起友誼的橋樑。我們與捷克、立陶宛的關係增溫，兩國行政、立法部門的角色關鍵，少了其中一具推進引擎，外交動能則不足。捷克若是沒有韋德齊參議長果敢來訪，台捷之間也難邁開大步。同樣，四年前就任立法院長的游錫堃，宣示推動「深化民主同盟」。我們確實看到游院長積極帶領跨黨派立委，風塵僕僕，出國拚外交，在國內接待一個個外賓團。在他力促爭取下，去年，台灣與捷克開通直航，立法院也首設國際事務處，專責推動涉外交流。台灣才剛結束大選，已有他國組議員團來訪，盼能強化關係。不少民主國家今年也將舉行大選，基於雙方友好，選後我們亦可組國會團，前往慶賀。立法院長，勢必可以扮演更多穿針引線的對外角色。

然而，倘若競逐未來立院龍頭者，不具備上述思維，甚至只會指稱下一任的賴清德政府是「台獨」，自己要走「九二共識」道路。我們不禁擔憂，二月一日如產生這樣的人選組合，國會外交恐會面臨倒退嚕危機。「九二共識」，就是把台灣框進一中，這背後邏輯即先兩岸後外交。這樣的人來領導立法院，對中國的要求，極可能妥協，遑論前往與中國有邦交的國家拓展關係。這也是游錫堃提醒，應思考選出的新議長，中共打電話來，「看會怎樣？」如果想要擔任立法院長的人，曾踏入中國執行一國兩制機構的中聯辦，且熱中與中國建立人脈關係，屆時領導的立法院，莫說我們的國會外交恐有熄火之虞，還可能對未來賴政府的對外作為，多所指責，名為監督實為掣肘。台灣必須要走出去，不能又被鎖進中國。行政、立法雙引擎，一旦背道而馳，國際社會、友盟國家會如何解讀看待。

立法院組織法規定：「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」擔任立院龍頭者，應超越朝野黨派。但荒謬的是，在野黨有意參選者，喊話在野大團結，教訓民進黨。把領導國會角色，窄化成黨派私利，彷彿是這次選舉的延長賽。朝野黨派或有競合關係，在野黨有監督執政黨之責，但這應是就預算、法案、人事同意等案，進行攻防。立法院長超越黨派之爭，不是反過來教訓特定政黨。更重要的是，要帶領朝野立委進行國會外交，推進更大動能。掌握關鍵票數的民眾黨主席柯文哲，表明遵循蔡英文總統的外交路線。這幾年的國會外交，正是蔡路線的實踐過程。立院龍頭誰屬，攸關國會外交與台灣整體利益。柯主席奉行蔡總統外交路線是肺腑之言，還是又一次自打嘴巴，二月一日就能見真章。

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