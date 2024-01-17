自由開講》台灣大選迴響國際 哈佛廣場民眾反應熱烈

◎黃立雅

2024年1月13日，台灣人公共事務會麻州分會 （FAPA-MA）於麻州劍橋哈佛廣場舉行了第 155 次的街頭倡議活動！

暴風雨過後的清朗微風徐徐，好一個新英格蘭舒爽的冬日午後！如同我們過去這段時間台灣所面臨的一切，充滿了無數困難險阻，終於在此時此刻迎來了可以些許休養生息的片刻，過關補血，來面臨未來的挑戰！

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（作者提供）

"Are you from Taiwan？" "Yes！" （路人：「你們是台灣人？」 我們： 「是啊！」）

"Congratulations for your new president elected today！" （路人：「恭喜你們今天順利選出新總統！」）

"Wow, you noticed that" （我們：「哇！你有注意到這件事情！」）

"Yes, it is the head news everywhere this morning！" （路人：「 是啊， 今天早上新聞到處都在播放呢！」）

"Thank you for your support." （我們： 「謝謝你的支持！」）

"Sure, I am very happy with the result of the election, are you happy too？" （路人： 「當然， 我很樂見今天的結果，你們也很高興嗎？」）

"Yes！Yes！Yes！"（我們：「是的！是的！是的！」）

每個月的第二個周六中午，FAPA-MA的成員會在哈佛廣場宣傳台灣。我們舉著海報，向街上的路人發放印有高雄美麗島站照片以及台灣基本知識的書籤。我們大聲告訴全世界：「台灣不屬於中國」、「台灣是個享有民主自由的獨立國家」、「台灣的未來應由台灣人決定」、「台灣與世界民主陣營站在一起」等事實！ 今天，一如往常，我們發出了上百個書籤，令人格外振奮的是，很多拿書籤的人都主動祝賀我們成功的台灣大選，我們很自豪地看到 台灣的民主受到全世界的讚揚與關注。

我們年輕的成員 Rikki（12歲） 以及 Rae（12歲），今天也加入了行列，並寫下了他們在街頭為台灣倡議的心得。我們好開心看到為台灣發聲打拼的精神，也傳承到我們的下一代。今天我們參加了街頭倡議，與其他FAPA-MA成員一同宣傳台灣。在活動期間，我們手持看板，發書籤給路人。許多拿書籤的人祝賀我們台灣的選舉，並問我們對結果是否感到高興？ 也有很多人表示支持我們的活動。我覺得這是一次成功的活動，因為我們能吸引很多人的注意。對我來說也很有益，因為我能從其他成員那裡更加了解台灣，並認識志同道合的朋友，一同關心台灣。今天的街頭倡議活動，讓我們第一手了解美國民眾對台灣及台灣大選的看法。讓我們覺得特別開心的是，原本以為很多人不知道台灣的存在，更別提台灣所面對的困境。但出乎意料的是，支持我們的人比預期中的還多，很多人看到我們的標語停下來和我們聊天，並表示支持我們。

勇敢的台灣人，再一次向全世界宣告了我們不畏霸權惡鄰，堅決守護自由民主的台灣，向中國說不的決心！並以手中的選票，以實際的行動，選出了最佳領導者，帶領台灣在自由民主的道路上繼續前行！「感謝勇敢的台灣人，Say No to China！台灣贏得真媠氣（台語）（很精彩）！」

（台灣人公共事務會麻州分會）

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