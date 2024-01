自由開講》台灣大選迴響國際 哈佛廣場民眾反應熱烈

◎黃立雅

2024年1月13日,台灣人公共事務會麻州分會 (FAPA-MA)於麻州劍橋哈佛廣場舉行了第 155 次的街頭倡議活動!

暴風雨過後的清朗微風徐徐,好一個新英格蘭舒爽的冬日午後!如同我們過去這段時間台灣所面臨的一切,充滿了無數困難險阻,終於在此時此刻迎來了可以些許休養生息的片刻,過關補血,來面臨未來的挑戰!

(作者提供)

"Are you from Taiwan?" "Yes!" (路人:「你們是台灣人?」 我們: 「是啊!」)

"Congratulations for your new president elected today!" (路人:「恭喜你們今天順利選出新總統!」)

"Wow, you noticed that" (我們:「哇!你有注意到這件事情!」)

"Yes, it is the head news everywhere this morning!" (路人:「 是啊, 今天早上新聞到處都在播放呢!」)

"Thank you for your support." (我們: 「謝謝你的支持!」)

"Sure, I am very happy with the result of the election, are you happy too?" (路人: 「當然, 我很樂見今天的結果,你們也很高興嗎?」)

"Yes!Yes!Yes!"(我們:「是的!是的!是的!」)

每個月的第二個周六中午,FAPA-MA的成員會在哈佛廣場宣傳台灣。我們舉著海報,向街上的路人發放印有高雄美麗島站照片以及台灣基本知識的書籤。我們大聲告訴全世界:「台灣不屬於中國」、「台灣是個享有民主自由的獨立國家」、「台灣的未來應由台灣人決定」、「台灣與世界民主陣營站在一起」等事實! 今天,一如往常,我們發出了上百個書籤,令人格外振奮的是,很多拿書籤的人都主動祝賀我們成功的台灣大選,我們很自豪地看到 台灣的民主受到全世界的讚揚與關注。

我們年輕的成員 Rikki(12歲) 以及 Rae(12歲),今天也加入了行列,並寫下了他們在街頭為台灣倡議的心得。我們好開心看到為台灣發聲打拼的精神,也傳承到我們的下一代。今天我們參加了街頭倡議,與其他FAPA-MA成員一同宣傳台灣。在活動期間,我們手持看板,發書籤給路人。許多拿書籤的人祝賀我們台灣的選舉,並問我們對結果是否感到高興? 也有很多人表示支持我們的活動。我覺得這是一次成功的活動,因為我們能吸引很多人的注意。對我來說也很有益,因為我能從其他成員那裡更加了解台灣,並認識志同道合的朋友,一同關心台灣。今天的街頭倡議活動,讓我們第一手了解美國民眾對台灣及台灣大選的看法。讓我們覺得特別開心的是,原本以為很多人不知道台灣的存在,更別提台灣所面對的困境。但出乎意料的是,支持我們的人比預期中的還多,很多人看到我們的標語停下來和我們聊天,並表示支持我們。

勇敢的台灣人,再一次向全世界宣告了我們不畏霸權惡鄰,堅決守護自由民主的台灣,向中國說不的決心!並以手中的選票,以實際的行動,選出了最佳領導者,帶領台灣在自由民主的道路上繼續前行!「感謝勇敢的台灣人,Say No to China!台灣贏得真媠氣(台語)(很精彩)!」

(台灣人公共事務會麻州分會)

