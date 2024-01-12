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自由開講》柯文哲光鮮背後的缺失及爭議

2024/01/12 12:32

◎楊豐榮

2024年大選在即，看到許多過往對政治不關心的人開始關心政治，這本身是一個值得欣慰的轉變。然而，在柯文哲看似光鮮亮麗的政績背後，我們需要深入探究這些成就背後，是如何達成以及為何能達成。

市府政策和城市規劃通常需要十年以上的時間去實現，舉例如大巨蛋、北流、北藝，都是經過十年以上的努力才完成的。這些規劃需要龐大的預算支持，而台北市能擁有幾近全台非六都相加的總額預算，這是所有台灣人民共同為台北市發展努力的結果。

然而，在擁有龐大預算的前提下，柯文哲任內的建設卻都有所缺失。這些工程在理論上應要順利進行，但實務上卻出現了各種問題。柯文哲儘管擁有出色的口才以及媒體寵愛，但這些成就背後的實際狀況仍需面對眾人充分檢視及質疑。

在享受前人成果的同時，一位好的首長應有能力延續並完善這些政策。柯文哲在這方面的表現相對不足，除了未能妥善完善前人的努力，並且留下了不少問題。他在市政方面的不足表現，包括未能解決北流尾款和北藝裝修缺失的問題，以及疫情期間在花博打疫苗引起的民怨。

柯文哲的法律觀念也顯得偏差，對特別預算的看法顯然缺乏深入思考。前瞻計畫之所以存在，是因為各地區預算相對不足，無法單獨支持基礎建設，而政府透過特別預算的方式支持地方基礎建設。

柯文哲卻站在台北市預算充沛的立場上，未能真正理解這個問題的核心，顯示了他對全台的整體狀況缺乏敏感度，以及對於相關政策並無全面性的認知。

此外，柯文哲在處理自身問題爭議時，習慣將一切推給家人和妻子，沒有讓人民感受到具有擔當的人格特質。他的個人表現明顯不適合擔任總統一職，台灣需要更穩定、有承擔壓力能力的領導者。在這關鍵時刻，我們需要一位有能力穩定國家發展方向的領袖，而柯文哲則讓人擔心他是否適合這樣的角色。

柯文哲在處理自身問題爭議時，習慣將一切推給家人和妻子，沒有讓人民感受到具有擔當的人格特質。（美聯社）

在投票前，希望柯文哲的支持者能夠再次深思，柯文哲是否真的具備擔任總統的資質，他是否能夠在國家層面上承擔責任，以及你的這一票是否值得交給他，但不管如何，1月13日記得出門投票，執行自己的公民權利。

（室內設計師）

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