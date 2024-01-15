自由開講》教改政策建言

林正二

此次總統與立委大選，曝露了國人對國家大政與公共政策了解不足的問題。由於這幾年年輕人薪資沒提升多少，房價卻猛漲、無法購屋等生活問題越來越嚴重，加上疫情來襲以及烏俄戰爭帶來的通貨膨漲等全球性經濟衰退問題，年輕人以及中小企業、旅遊與餐飲業者等怨聲載道。

這是涉及全球化潮流衝擊、中國吸金效應、台灣產業轉型、國際經濟疲軟與教育等複雜的結構性問題，非短時間內可解決。柯文哲抓住台灣民生問題，大力抨擊、抹黑民進黨政府，卻無法針對此結構性問題，提出解決問題的具體方案。雖然如此，年輕人因為柯沒有擔任國家領導人執政過，且柯的直白、不拘小節作風比較符合他們的口味，加上年輕世代周延思辯問題的能力不足，在柯的煽動下，認為藍綠執政多年，卻解決不了問題，願意給柯機會試試看。這是為何柯沒有什麼具體周全的政策，北市政績又那麼差，仍然那麼多年輕人支持，獲得如此多選票的原因。

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此外，由於國民黨這幾年一直假藉民主、抨擊抹黑民進黨政府貪腐，加上藍營政治人物跟地方勢力、派系、既得利益階層勾結，壟斷地方政經資源，這些人雖無民主改革理念，但因為地方政經力量雄厚，此次立委選舉，國民黨仍拿下比民進黨多的席次。這是為何林靜儀、蔡培慧、吳音寧、吳崢、賴品妤等有強烈改革理念的新生代，反而落選的結構性原因。這反映了台灣很多民眾跟年輕人一樣，普遍對公共政策的了解不足，欠缺獨立思考能力，著重的是傳統的宗親派系、人際關係與地方利益。這些都跟台灣的教育息息相關。

鑒於教育是國家強盛的重要根基，建議賴清德就任總統執政後，以短中長程八年時間，逐步改革教育體系。（本報資料照）

台灣面對越來越嚴重的年輕人低薪、買不起房子、不敢結婚生子等少子化問題，加上前陣子又發生國中生割喉殺人事件，以及民眾對公共政策漠不關心等影響國家往前邁進的問題，鑒於教育是國家強盛的重要根基，建議賴清德就任總統執政後，以短中長程八年時間，逐步改革教育體系，並將傳統的教育方式改為開放式討論教學，以提升下一代國人的素質，增強獨立思考能力、創造力與人文素養，從而提高就業率，增進整體經濟發展。教改政策建言如後：

一、推動全台均優小班制開放教學

台灣面對嚴峻的經濟與社會、文化問題，應考量少子化的不利趨勢，將教育改革列入前瞻計畫，編列大筆預算，全方位地進行全台中小學的均優質化，並全面推動開放式與多元教學，全國各地均實施小班制，以提升國民素質，增進國力，未來少子化後，一人能當兩人用。為達成均優質化的教改目標，政府必須充實全台各地中小學電腦、實驗室、圖書館等教學設施。

二、教學方式與內容的改變

將考試升學為主的教育方式改為開放式的啟發教育，並全方位地改革師範院校教學方式、教育體系結構，以及配合未來幾年內私立大學老師的退職，導引轉任中小學老師，全面實施小班制，每三十位學生一位專任老師，俾能全方位地進行社區高中的均優質化，因材施教、全面推動多元教學、落實適性教育，將每個學生都培養成具有獨立思考、民主法治觀念與人文素養的創意人才。

1、教師的培訓與養成：由於台灣的傳統教育著重於單向填鴨式的教學方法，全台各地的中小學甚至於大學教師仍沿用單向傳授知識的教學方法，甚少老師敢開放學生討論並接受學生的提問，遑論如何啟發學生的思考、創造能力。因此，優質教師的培育非常重要； 2、政府首先要責成教育部改革各師範院校的師資培育方法，學習開放式教學方法；3、獎助各地方政府透過美國姊妹市的協助，選拔各校 優秀老師，資助他們於寒暑假前往美國的大學，學習開放式的教學方法，返國後成為教育種子，教學之餘，必須負責培養 訓練該校老師如何設計開放式教學課程，以啟發學生的思考創 造能力； 4、延請國內外知名老師赴全台各校講授開放式教學方法，播下希望種子； 5、選派各地老師前往台北美國學校觀摩美式的開放式教學方法； 6、獎助、鼓勵各校老師研擬開放式教學方法並予以表揚；7、以較優厚的待遇（政府編列預算，額外補助），徵選全國優秀、深具教改理念的老師至偏遠地區教學。 8、教學方式的改進： （1）開放、研究式的學習:訓練學生蒐集資料、分析、組織、思辨、探索問題及加強表達溝通能力與創造力之養成； （2）小組討論：上課前老師先指出要學習的範圍與討論的內容，請學生先研讀課本內容並蒐集相關資料後，以四人一組的分組方式互相討論，並提出問題請教老師及討論；（3）加強對公共政策的了解與新文化教育：透過公民課、藝文教育與社團活動的加強，藉由開放式討論教育與學生的互動交流，增強學生公共政策的知識，並將新文化概念融入學生的日常生活，內化為人格的一部份。

三、強化知識經濟技能基礎

美國最近幾年經濟已逐漸復甦，但失業率仍居高不下，其主要原因是全美各大汽車、機械、石化與 生化科技等產業均已進入新工業4.0時代，大部分廠商都雇用懂得使用高科技知識裝配、組合汽車與機械之專業技師，不僅可節省大量的人力開支，而且可提升總體產值，一舉兩得。

台灣面對知識經濟時代的來臨，必須未雨綢繆，及早透過教育系統教導青年學子年少時就奠定運用高科技的基礎，以因應產業結構改變的 時代，而非斤斤計較入學考試的分數，進入名校，如無知識經濟的技能基礎，還是無法投入職場，獲取較佳的工作。1、編列預算，增加全台各地學校的電腦設備，並以較優厚的薪資招聘有高科技才能的資訊科技與電機系畢業生，擔任知識經濟 課程的特任兼職老師，除負責設計相關課程與教學外，並擔負培 育高科技師資之責； 2、新國會立委應促請教育部修法，准許高科技系所畢業生，只要自學通過教育學科與高科技專業科目考試，即可取得中小學專任教師資格；3、小學六年級以上學生即可開始學習初步的程式設計，以分組方 式學習，由較有數理邏輯天份的學生協助資質較弱的同學，老師並於課後加強指導； 4、國中及高中時代，持續加強高科技的教學，如高三學生可選修大學先修的結構學，並以此學分作為大學入學推甄分數。

四、培養學生人文素養，以陶冶性情、提升其人品與生活品質及對日常生活的判斷力

新國會立委要促使教育部修法，准許藝文及傳播電影科系學生，可藉由教育與專業科目考式，取得國中小學專任藝文教師資格，以儲備足夠的藝文教師人才。

五、改進品格教育方法

美國已故哲學家杜威嘗言「教育即生活」。台灣學生的品格教育改革，必須從小學開始做起。國校老師須依據學生日常學習情形、社團活動的表現，以及與同學的互動情形等，以非常細緻的行為評量表，例如是否會霸凌同學、遵守教室秩序、幫助同學、體諒別人、勇於認錯、領導與合群能力、理想與熱情、勇於提問、發掘問題、認真勤奮等，廣泛評量學生的人格特質，並依照上課情境適時予以導正，讓學生從小就從生活中養成尊重體諒別人、遵守秩序、 法規、富有公德心，培養負責任的高尚人格;而非用考試或背書的方式教導學生品格。

六、改進大學教育學非所用的缺點

1、鼓勵企業界依照⾃⼰所需人才數額，提供獎學⾦給合作的大學科系，以挖掘優秀的學⽣在寒暑假時在該公司工 作，畢業後即進入該公司上班； 2、獎助企業界跟大學建教合作，邀請與該廠商產品有密切關係的科系從事研究開發工作，及市場擴展專題研究，並將研發成果開發成市場產品，利潤與學校共享，以導引學生對產業深入了解，學生畢業後並在該公司做事；3、大學應根據每個科系性質，加強跟該科系相關之產業課程設計及實務操作，如機械系學⽣對汽⾞引擎之設計與製造等，並邀請相關產業界⼈⼠講習、座談，以增加學生對所主修科系未來相關職場之了解；4、配合五加二創新產業的發展以及跟美國新創產業的合作，結合當地學術與研究機構，打造產學合作平台，提供年輕學⼦研發與實務操作機會，創造未來就業機會；同時建構可媒合年輕⼈運用該產業創業或進入該產業領域工作的機制，俾地方可隨著策略性產業發展，創造年輕⼈就業與創業機會；5、加強運⽤青年創業基金，調查各地方何種產業可供年輕⼈創業發展與就業，除提供創業基⾦外，政府須跟當地產業界緊密合作，建立⼀個可充分協助年輕⼈創業與就業的平台如「創業與就業育成中⼼」等，除提供創業所需資訊及教導企業管理與經營知能外，並從資金募集到公司成立、市場營運與工作知能訓練等方面，提供全套協助； 6、配合未來部分大學關⾨所空出來的校舍、教室、建物與⼟地，依據當地的產業發展與就業情況以及該大學整體環境，跟相關民間企業合作，妥善規劃為培育年輕⼈創業與創新設計及職場訓練的場所，或規劃為照護老⼈與育幼場所等，聘⽤當地年輕⼈，以提⾼就業率。

賴清德就任執政後，如能參酌上述方案，成功改革我國教育體制，幾年後將可提升台灣人民的整體人力素質及人文素養，提高就業率與國民所得，增進經濟發展。

（退休駐美外交人員）

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