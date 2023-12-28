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自由開講》讓校園事件回歸討論心輔協助，而非獵巫

2023/12/28 11:06

蘇盈儀

危機事件發生，總是看見媒體細數事件過程，並在拉高聲量過後歸於沉寂。共同經歷的衝擊依然持續迴盪於校園，並蔓延至社區。此時，學校輔導機制，能繼續為學生做些什麼，一直都是校園之外的大眾極為關切卻難以窺見的面向。整體而言，處理校園危機事件須環顧輔導需求之人事時，是採取行動之必要眼光。以下依時序並結合協助對象，說明校園危機事件心理輔導之大致內涵，希冀共同理解。

事件發生之初的心理輔導機制。減壓是校園第一時間穩定校園氛圍的首要行動，其內容為向全校發布簡要事件說明，以及可能面臨的後續效應，藉以減輕事件的謠言與恐慌所帶來的心理影響，接著進行創傷壓力反應相關反應的提醒、明確告知校內求助管道和流程。其次，為事件發生現場之班級進行班級輔導與教師減壓團體，以紓解事件衝擊而來的情緒。再來，融合輔導活動課或彈性課程談論情緒與壓力因應，以及安排哀傷悼念的儀式，形成校園內相互支持與調適的氛圍。第二部分，第一時間啟動受害學生家屬的關懷，以及後續徵詢同意接觸之下，適時引介或申請陪伴資源，以期學校端能夠與受害學生家長共同面臨傷痛。

處理校園危機事件須環顧輔導需求之人事時，是採取行動之必要眼光。（本報合成）

事件後續輔導機制，為進行介入性輔導評估與安排，結合校園教師同仁、學生家長持續追蹤事件過後之師生壓力指數，藉由觀察飲食、睡眠、人際互動、情緒行為等變化，輔以成績、就學、教學工作等表現，同步評估校內師生的身心影響，並視需要與意願再以班級輔導、團體輔導、個別輔導、資源轉介等形式進行輔導協助。

回歸日常的輔導機制，在發展性輔導為透過日常課程與團體活動，從情緒教育、人際互動、法治教育等面向融入課程與宣導，並善用機會教育，以生活事件協助學生經驗學習，發展學生人我互動敏感度之策略。而接觸需求介入性輔導的學生，在初出徵兆之時，得以接受協助，在關係建立及議題探討覺察個人狀態，以及面臨關鍵時刻並適切因應。而需求處遇性輔導的學生，能經評估後即獲得心理輔導、社政、衛生、警政等資源的協助。

補充此次事件之思考，一是校園事件再度暴露專業人力不足的議題。二是事件加害者若具學生身分，帶開時往往未有輔導資源提供，建議亦須安排輔導人員，協助其梳理事件之決定與行為後果，作為銜接後續相關處置之身心調適及預備。三為輔導管教與法治規訓之間實需橋接機制。在律定管教規範下循循善誘，學校教育責無旁貸。當學校輔導管教力有未逮之處，過渡至法治的中介教育建構並強化已是燃眉之急，建議堅實少輔會功能，得以發揮各自為學生的成長著力。

學校的輔導機制往往非立竿見影，機敏因應亦需結構系統攜手與配合，若能從架構分流並補足人力，讓師生安在、家長安心、校園安適，相信預防及因應得以共同建構與支撐。

（作者為學校輔導工作者）

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