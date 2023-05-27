自由開講》需要鼓勵的COVID世代的年輕人

陳喬琪

不久前，台灣大學經濟系學生會會長的競選活動中，出現很特別的政見，引起社會各界一片的譁然。

按照內政部戶政司的資料，2005年以後出生，目前約有300萬人的年輕世代，約佔總人口的13%，再過幾年之後，他們將成為社會的中流砥柱。這個可以稱為COVID世代的年輕人，他們的學習熱誠、人格成熟度、社會化程度、國家意識，是否跟他們前輩一樣的穩健，非常令人期待。

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台大經濟系學生會會長的競選活動的政見，引起社會各界一片的譁然。（資料照）

1990年3月的野百合學運協助李登輝總統穩定政權，完成總統直選的政策，並進一步讓政權和平轉移給陳水扁總統。參與野百合學運的學生，如今在台灣的各行各業都扮演著重要的角色。2014年3月的太陽花學運世代，更穩定了台灣的國勢，免於受到外國勢力的侵擾。

這個年輕世代從他們的青春期開始，在蔡英文總統的任內，隨著他們的父母親經歷了各種社會變革，到2022年，台灣的人均GDP高達3萬2811美元，超越日本與韓國，顯示台灣是富裕的國家，經濟繁榮、教育普及、醫療制度與社會福利完備。假如沒有武漢肺炎病毒傳染病的疫情，這個世代的年輕人將會過得平安快樂。

然而，沒有預料到在轉成人的階段，他們遇到了一百年一次非常嚴峻的全球性疫情。他們過了幾乎是三年的居家隔離生活與遠距上課，在疫情的緊張生活中，接著又發生了烏俄戰爭以及中國引起的台海緊張局勢，兵役改革使他們將來畢業後，需要服義務役一年。這些事件的衍生，對於這個在COVID世代成長的年輕人，不論是精神層次或生理狀態，與他們的前輩比較，無疑有更大的挑戰。

在世界性的嚴峻的疫情中，許多國內外的研究都顯示，年輕人在隔離生活中，掛在社群平台過久、追劇過多、缺少運動與人際互動，有影響精神健康的疑慮，有些人甚至出現焦慮、憂鬱情緒、孤獨感、逃避現實，處在幻想的情境裡而不自覺。這些負面的情緒，會影響身心的發展。在學生會會長的競選活動中，出現「暴走」的政見，與隔離的居家生活中，累積很多怪異的想法有關。這些想法，需要一段時間才會逐漸消除。

回到學校就是回到現實的世界，需要的是鼓勵與支持，而不是責罵或嘲諷。學校老師是協助成長的最佳幫手，同儕之間的互動，是社會化與人格成熟的必經歷程。這個COVID世代的年輕人，還有很多事情要學習，而且是人生第一次投票直選總統，對於台灣國家的認同應該沒有問題。希望他們選對的人，與台灣一起穩定與永續的成長。

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

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