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自由開講》認知作戰下選擇一個台灣的總統

2024/01/11 15:56

黃建龍

最後時刻許多人都已經有自己支持的候選人與政黨，這就是民主國家的選擇，但你的選擇恐怕不一定是最佳結果。

長期以來中國對全球的民主國家進行認知作戰，企圖影響人民對民主的質疑，其中當然台灣是他力道最強，同時也是網路攻擊次數最多的國家。這次的總統大選中藍白總統候選人在政見發表會中，甚至公然地使用台灣將會開放大量印度外勞，這類的中國製造的假新聞訊息，來作為政策攻防，這不是被認知作戰成功，就是壞！甘願作為中國認知作戰的協力者。

這次最典型的台灣認知作戰就是一開始的「疑美論」，及現在的「戰爭論」，中國打不打台灣，發動者是中國，台灣只能強化國防、經濟實力並且尋求與民主國家站在一起，力抗獨裁的敵國侵略；但是很遺憾的是選舉過程中藍白不斷地釋放與中國同款的「選民進黨即戰爭論」，難道要向中國示弱換來如香港一樣的「和諧」就是藍白口中的和平嗎？

中國的資訊戰、認知作戰無所不在，台灣的選舉正是最典型的案例。（REUTERS）

歐美智庫不斷地提醒全球的民主國家，中國的資訊戰、認知作戰無所不在，台灣的選舉正是最典型的案例，從上述的疑美論、戰爭說，到選戰最後五天到處出現的假文件、AI生成的假照片、影片，透過特定的媒體、候選人散佈，企圖翻轉選舉結果，這些無一不是中國長期餵養協力者，在最後時刻參與介選的手段。

這一次的選舉引來了歷史上最多國際媒體的注目，全世界都在看，台灣人如何投票，這一票不只是選出一個台灣總統、怎樣的立法院，更是全球面對中國認知作戰下是否有效影響民主的見證。

（大學助理教授）

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