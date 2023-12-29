全面真軍》選戰不容樂觀，三票支持台灣

民進黨過去八年斷開中國、走向國際的傲人成績，竟落得無法有效向國人宣傳、贏得普遍掌聲及認同。要訴求選民繼續支持此一路線，也少了有力的訴求及宣傳角度。再加上過去藍白合不合的鬧劇，竟佔據媒體版面到登記當日，那六個月的時間裡，任何政見都沒有藍白合不合重要。而在藍白分手後，焦點也沒有重回重要的內政與外交政策上，而是所謂「賴皮寮」、「剝皮寮」及「炒農地」，到選前不到3週，仍然是這些議題。

全面真軍

再過幾天2023年就要結束，選戰也即將進入倒數。 這場選戰，是一場沒有主軸，或是被刻意模糊主軸的選戰。

從國際局勢及地緣政治來看，台灣的民意究竟是繼續與美日站在一邊，或是再度傾向經濟陷入困境，並且面臨世界民主陣營圍堵的中國，仍然是重要的選擇。實則，從1996年首次全民直選總統以來，對中政策及台灣認同，就是最重要的競選主題。而在台灣愈來愈走向世界，台灣的民意究竟向世界民主陣營釋放什麼信號，對於未來台灣的國際地位乃至產業發展，都動見觀瞻。

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每次總統大選，台灣都面臨中國介選，而中國經歷過幾次教訓，手段也愈來愈高明，不再像從前透過公開威脅台灣人民的方式，與台灣民意對撞。因為他們已經知道，台灣人不吃這套，只會造成反效果。當然，介入台灣選舉、扶植親中政權上台的目標，是絕對不可能改變。前陣子我們看到藍白一度整合成功，以及一位百萬連署的候選人，在中國的企業被查稅後竟然放棄參選，都只是冰山一角。

綠營的選民其實非常焦慮，從民調上來看，我們確實也沒有樂觀的本錢。無論是總統，還是形式更加嚴峻的國會選舉，最後的兩週，都還有非常大的努力空間，需要大家一起凝聚支持的力量。（本報資料照）

真正危害台灣社會更劇的，是透過各種認知作戰影響台灣輿論。從口罩、疫苗、雞蛋等民生議題，到台南88槍、光電弊案等政治抹黑，再到抗中保台的國安層級，全都是認知作戰攻擊的對象或結果。口罩、疫苗的生產及採購，完全查無任何弊案，操弄進口蛋議題的，是力挺國民黨的地方派系及國民黨政策會的網軍；台南88槍幕後主使者已經抓到，與藍營支持的立委參選人過從甚密，光電相關工程中，目前唯一被起訴的是國民黨執政縣市，但都被網路水軍洗成民進黨的弊案，看看向賴清德提問民進黨很多「弊案」的女大生，被詢問具體而言是哪一些的時候，一件都舉不出來，就知道這種認知作戰多麼成功。

而更驚人的是，過去4年間，「抗中保台」在網路上，甚至被洗成了反義詞彙，連民進黨此次選舉都幾乎放棄此口號，甚至需要花力氣解釋所謂「抗中」，是我們堅決「抵抗」中國侵略，這不是理所當然？但在認知作戰下，這竟已經變成需要進一步解釋、反駁，甚至不敢輕易提出的概念。

在這樣的大環境下，民進黨過去八年斷開中國、走向國際的傲人成績，竟落得無法有效向國人宣傳、贏得普遍掌聲及認同。要訴求選民繼續支持此一路線，也少了有力的訴求及宣傳角度。再加上過去藍白合不合的鬧劇，竟佔據媒體版面到登記當日，那六個月的時間裡，任何政見都沒有藍白合不合重要。而在藍白分手後，焦點也沒有重回重要的內政與外交政策上，而是所謂「賴皮寮」、「剝皮寮」及「炒農地」，到選前不到3週，仍然是這些議題。

真軍前篇文章提到，潑髒水、不讓真正重要的議題被討論，就是藍白陣營這次唯一的選戰策略。因為，面對民進黨這8年的執政成績，無論是經濟、外交及內政的成就，縱有不足需改進處，也都遠勝過去馬英九的8年執政，蔡英文更是首位執政八年，於即將卸任之際仍有4成以上滿意度的總統，這是那位以9.2％滿意度灰頭土臉下台，前陣子轉行當見證人的那位無從望其項背的。所以藍白陣營能做的，就只有抹黑與仇恨動員，再配合境內外網軍的認知作戰，營造「討厭民進黨」、「不應讓民進黨繼續一黨獨大」的社會氛圍。而這也使得每次選舉都至關重要的對中議題，變成次要甚至不太被重視的題目，堪稱是總統選舉史上頭一遭，也讓整個選舉的過程變得詭譎難料。

過去8年，民進黨的執政成績當然不是完美，但台灣確實往正確的路邁進了好幾步，在所有的面向上，無論股市、經濟成長、基本薪資，乃至於教育、長照、對新生兒的補助等社會福利，從客觀數據上都有長足提升。但人是容易被操作的感情動物，很多時候，不願意去相信客觀的數據，反而更願意去相信同溫層傳播的耳語。

真軍知道，綠營的選民其實非常焦慮，從民調上來看，我們確實也沒有樂觀的本錢。無論是總統，還是形式更加嚴峻的國會選舉，最後的兩週，都還有非常大的努力空間，需要大家一起凝聚支持的力量。除了113一定要出來投票之外，也要盡自己能力範圍可及，踴躍催票、拉票，三票民進黨、三張選票顧台灣，真軍與大家一同努力！

本文經授權轉載自全面真軍〈選戰不容樂觀，三票支持台灣〉

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