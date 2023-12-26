全面真軍》潑髒水的造謠抹黑，就是藍白陣營的唯一戰術

無論邱毅也好，黃國昌也罷，都是利用過去資料取得不易、事實難以即時澄清的資訊不對等，企圖混淆視聽，一路這麼做到選舉結束，是最惡質的抹黑手法。而新北市政府，更是把本應恪守專業與行政中立的局處，當作侯友宜的競選辦公室，公開配合抹黑。

全面真軍

賴清德宣布將萬里老家公益信託，但藍白仍將此議題作為選戰浮木不斷追打，並且是用極其惡劣的抹黑、造謠方式。除此之外，自邱毅與過去領銜罷免黃國昌的毛嘉慶一同到賴老宅家前開直播，惹怒當地居民外，近日更不時有藍營支持者騷擾附近居民、深夜至鄰居家敲門等，簡直喪心病狂。當地里長無奈發出給社會的公開信，訴盡礦工宅的委屈與憤怒。

就此，藍白陣營對此回應說，他們沒有要針對當地其他居民，也不會要求其他居民拆屋，只是賴清德在選總統，因此本來就要受到更高道德標準檢視。言下之意，不也承認賴老家其實正是當地通案之問題。當地所有礦工工宅改建之住宅，沒有貪得國家一絲一毫便宜，卻被佔用國有地、炒作特定農業出土地的政黨窮追猛打、趕盡殺絕，就只為了他們的仇恨動員及選舉利益。

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自從邱毅與柯文哲同台亮相之後，其再度以爆料天王之姿在新聞版面上復出，這次更與堪稱白色邱毅的黃國昌聯袂出擊，邱毅1.0與邱毅2.0共同造謠，論噁心程度大概已經差不多，但論髮量的話，黃國昌可能還暫時略勝一籌。

圖為11月初，柯文哲（左）與邱毅在高雄合體，引起議論。（資料照）

黃國昌日前先在KPTV指控，從航照圖來看，賴老家並非工寮改建，而是2003年至2005年間才完成的建物。邱毅加碼爆料，稱賴清德原本的老家門牌號碼是31-2號而非現在的84號，其實現在的賴宅是佔用隔壁中福煤礦的辦公室用地興建。而更加誇張的是，新北市政府竟然依照這兩位的烏龍爆料，提供媒體錯誤套圖、惡意誤導之航照資料，企圖誤導大眾「賴清德老家在1979年尚不存在」，一直到2007年的航照圖才出現現有建物。

這些指控立即遭打臉。首先，官方資料門牌變更是因為1971年進行門牌整併，31-2號其實就是84號，並不是兩棟建築。賴家提供的1971年戶口名簿，也明確記載賴清德的父親是過世於同一棟建物，證明至遲於1971年就已經有84號門牌，並且建物的歷史則更可回推到賴清德父親過世前。

接著，新北市政府工務局配合提出航照圖並且錯誤套繪，稱賴清德老宅於1979年「尚不存在」。先不說這就被戶口名簿及門牌資料打臉，如果1979年賴清德的老家不存在，那麼1971年戶口名簿記載賴清德父親過世的84號建物難道真的是幽靈房屋？又如過建物不存在，究竟如何進行門牌整併？更過分的是，經逐年比對航照圖，可以發現新北市政府根本是故意於套繪圖示上，將整個房屋位置左移，因此顯示賴清德老家當時是一片空地樹林。

然而，經卓冠廷議員調閱高解析度的圖資，清楚顯示1979年的航照圖上，確實存在賴清德的老家，只是當時與隔壁鄰居共用屋頂；而1974年的圖資中，新北市政府提供低解析度的版本給媒體，向媒體說明該年份亦不存在建物，但高解析度的圖資可清楚看到該年份航照確實有牆壁等結構，只是屋頂消失。當地居民表示，在過去的年代，工寮屋頂遭颱風毀損是家常便飯，這圖資根本就顯示礦區生活的艱困。

經卓冠廷議員比對後發現，新北市府所公布的民國68、73年空照圖定位有誤，誣指賴清德老家不存在。（翻攝卓冠廷臉書；本報合成）

無論邱毅也好，黃國昌也罷，都是利用過去資料取得不易、事實難以即時澄清的資訊不對等，企圖混淆視聽，一路這麼做到選舉結束，是最惡質的抹黑手法。而新北市政府，更是把本應恪守專業與行政中立的局處，當作侯友宜的競選辦公室，公開配合抹黑。

如果依新北市政府提供的圖資，賴清德老家所在地是於2007年的航照圖才出現建物，那麼1971年戶口名簿記載賴清德父親過世的那棟建物，同年作為政府門牌整併對象的84號建物到底是什麼？難道是1971年以前早已存在的建物，到了1979年突然消失，又於2007年也就是近30年後終於完成重建，並且門牌號碼那麼剛好都沒有變，一樣是84號？

通告天王葉元之竟然還企圖硬凹，說門牌只是代表通訊地址，實際上賴清德全家本來是與鄰居共同居住在賴清德老家現址隔壁棟住宅，分不同門牌只是方便郵政上區隔，是之後賴清德家族又於現址興建住宅，84號門牌才轉移到現址。這種圓法，難怪網友叫你葉凹之，完全名符其實，凹得難看。

其實我們完全不難看出藍白陣營的策略，選戰剩下不到20天，他們就是要髒水潑到底。以主動潑髒水來迴避對包含侯友宜的文大宿舍、違法政治獻金及柯文哲的特種農地炒地及其底下廢棄物的各式檢驗，也迴避任何有意義的政策討論，除了把議題帶離對自己不利的戰場外，更重要的是要將選戰失焦。

無論邱毅（右）也好，黃國昌（左）也罷，都是利用過去資料取得不易、事實難以即時澄清的資訊不對等，企圖混淆視聽，一路這麼做到選舉結束，是最惡質的抹黑手法。（報社合成／資料照）

看到現在，今年這場選戰確實就是個沒有重點的選戰，吵了半年的藍白合，講了兩個月的萬里帝堡，接著剩下不到3週就是投票日，用這套打法拖到最後，就是藍白陣營的選戰策略。很遺憾的是，這策略還真是成功。真軍能做的，只有盡可能幫大家整理正確訊息。各位綠營支持者，將正確的事實分享出去，是我們現在應該努力去做的，一起加油！

本文經授權轉載自【全面真軍】〈潑髒水的造謠抹黑，就是藍白陣營的唯一戰術〉

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