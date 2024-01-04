自由開講》曹董直球對決趙一半！檢視趙少康常用的模糊說詞

張天泰

近日，國民黨副總統候選人趙少康上訪談節目，由前聯電董事長曹興誠擔任提問人。兩人針對統獨、兩岸議題言詞交鋒。

一開始，以為趙會被老將曹董電到屁滾尿流，但發現趙展現「TVBS少康戰情室」多年政論主持人功力，持續接招，雖然論理邏輯上不能戰勝曹董，但幾句人身攻擊的話語，幾句鑽牛角尖的字詞定義問題，也讓以如謝安處變不驚、冷靜理性自豪的老將動了脾氣，這是不容易的事，戰鬥藍的首領有其本事。 而筆者大致整理趙少康Style模糊說詞如下；

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1.「兩岸就是互不承認主權，互不否認治權。」

2.不一定要戰，「就算你說大陸不是你的，它還是說台灣是它的啊」。

3.「大陸都是我們的主權，那你還獨什麼立」，「現在是說你有這個主權，它有那邊的主權，但它不會同意你的，何必呢」。

而曹興誠質疑趙少康面對中共認為中華民國已滅，點出「你說不管它中共認為中華民國已滅，卻又附和中共說台獨，中共會來打你，你不管中共，卻又聽中共的命令」 趙卻以不知道為理由，逃避關鍵提問：「我什麼時候聽中共命令？我根本不知道這個東西（中共在南京中山陵幫中華民國立了一個墓碑，說「1912年成立、1949年滅亡」），不知道哪裡弄來的！」

趙少康、曹興誠兩人針對統獨、兩岸議題言詞交鋒。（翻攝自YouTube、資料照；本報合成）

上述趙常使用的模糊說詞，可稱為阿Q精神，是魯迅所著的《阿Q正傳》所批判的一個自我安慰法，精神勝利法其實是在諷刺當時中國人在精神上的麻醉，逃避耽溺在自我安慰、忽視他人的批判不滿。

誠然，對極權中共的擴張策略，尤其是對台灣主權的野心，到底要採取戰略模糊或戰略清晰的策略來因應，一直是爭論不休的政治議題，但過去戰略模糊一直是主流策略，這策略基本假設是讓北京對完成「統一大業」、「解決台灣問題、實現祖國完全統一」、愈有想像的空間愈好，這樣北京會愈安心，台海就愈安定。

但當極權中共聽到台灣在主權立場上做了模糊的讓步時，誠如老將曹董所言：「你如果說台灣沒有主權，它（中共）就會來了。」，面對極權中共，冒進的挑釁是危險的，挑逗北京以不切實際幻想的戰略模糊是更危險的，沒有一貫的長遠對外戰略，而一切以國內變幻不定的政爭需要而決定政策，只讓台灣陷入更大危機；筆者認為老將曹董已一再提醒趙在台灣國家主權上，立場清晰堅定、政策務實、態度善意，而不是單面向認為阿Q勝利法的模糊說詞，會有政治上實際效用，那只是騙自己的政治糊弄話術。

（教育博士、政治工作者）

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