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自由開講》柯文哲應繼受前地主「恢復農地原狀」之義務

2023/12/30 16:51

袁冰凝

民眾黨總統候選人柯文哲名下農地違規闢建停車場使用，刨除瀝青時，挖出水管、鋼筋、裸露電線、等營建廢棄物及混凝土塊、紅磚等營建剩餘土石方，引發輿論爭議，但柯文哲認為2008年買來農地時已經鋪了混凝土，裡面就算埋有什麼東西，也是之前的人做的。問題是，柯文哲真的不須負任何責任嗎？

按法務部對於《區域計畫法》第二十一條「恢復原狀」之函釋，認為農地購買人取得購買前已違反區域計畫法之土地後，其使用行為仍應符合區域計畫法規定，換言之，柯文哲應繼受前地主「恢復土地原狀」之義務，負責恢復農地原狀，怎能說不干他的事呢？

柯文哲名下農地違規闢建停車場使用，刨除瀝青時，挖出水管、鋼筋、裸露電線、等營建廢棄物及混凝土塊、紅磚等營建剩餘土石方，引發輿論爭議。（本報資料照）

至於從空照圖發現2020年該筆農地疑似有整地情形，是否涉及回填營建廢棄物及營建剩餘土石方（涉違反區域計畫法）？或將原有土方外移或出售（涉違反土石採取法）？柯文哲有必要對外界說清楚，講明白，以釋外界疑慮。

再者，《區域計畫法施行細則》第十三條規定，特定農業區係指優良農地，且必須加以特別保護而劃定者。試問優良農地鋪設混凝土、瀝青等硬鋪面後，豈非破壞土壤地力？即便是移除營建廢棄物及營建剩餘土石方，農地還能作農業使用嗎？

此外，依據《農業用地作農業使用認定及核發證明辦法》第五條規定，農地現場有與農業經營無關或妨礙耕作之砂石、廢棄物、柏油、水泥等使用情形，不得認定為作農業使用。柯文哲的農地未作農業使用，已違反《區域計畫法》規定，新竹市政府限期三十日內改善，如未在期限內改善，再行裁罰，但農業用地違反《區域計畫法》第二十一條規定，即應裁處六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得限期令其改善。換言之，即『先裁罰，並限期改善』，而非『先限期改善，未在期限內改善，再裁罰』。因此，新竹市政府未依法裁罰，不僅涉及未依法行政，亦會讓外界質疑其執法是否遇到「白色」即轉彎？

（作者為法務人員）

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