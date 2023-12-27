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自由廣場》柯文哲農地獲利不可捐款私了

2023/12/27 05:30

◎ 黃帝穎

民眾黨總統候選人柯文哲遭爆名下新竹市農地，違法鋪設水泥，出租做為停車場並收取租金，柯文哲雖先推給父母購地，但後改稱將捐出租金收入做公益。

事實上，柯文哲的農地不只沒有農用，還被爆曾二度整地，全面鋪設水泥，而農地開挖後更被發現鋼筋、磚塊等傷害農地土壤物體，縱算新竹市政府拒查鋼筋磚塊，但單就「農地種遊覽車」，在法律責任上，已涉及違反稅捐稽徵法、農發條例、都市計畫法及停車場法，均有行政罰規定。

柯文哲的違法農地獲利，違反行政法上義務，除了應處行政罰鍰外，依法也該追回柯文哲不法獲利，這不是捐款可以「私了」。柯文哲宣稱將捐出農地租金獲利，新竹市政府日前也證實，新竹市社會救助金專戶共收到二筆總金額為一三四萬四一六○元的捐款。

但依據行政罰法第十八條第二項「前項所得之利益超過法定罰鍰最高額者，得於所得利益之範圍內酌量加重，不受法定罰鍰最高額之限制。」，同法第廿條第二項規定「行為人違反行政法上義務應受處罰，他人因該行為受有財產上利益而未受處罰時，得於其所受財產上利益價值範圍內，酌予追繳。」。

也就是說，不論柯文哲把違法農地的責任推給父母或醫師學長，柯文哲至少一三四萬多元的不法利益，依法仍應追繳還給國家，柯文哲拿不法獲利捐款「私了」，甚至還可以假藉捐公益名目「抵稅」，已然踐踏行政罰法的規定，地方主管機關新竹市政府切勿配合玩法弄權。

（作者是律師）

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