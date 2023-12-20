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全面真軍》國昌與柯文哲用同樣的標準檢視自己了嗎？

新北市政府既然沒有說要拆，也沒有命賴清德拆，那麼「賴著不拆」又該如何解釋？柯文哲跟黃國昌的中文字典裡的「賴著」，定義跟別人不一樣嗎？
全面真軍

全面真軍

2023/12/20 11:38

全面真軍

賴清德老家爭議不斷成為藍白攻擊箭靶，即便再多法律上說明，也敵不過藍白抹屎戰法。因為他們只需要透過不斷空戰洗文，形塑出一個氛圍及印象，一方面鞏固己方支持者，另一方面能騙到多少不這麼清楚的選民，騙多少算多少。這就是個無本生意，怎樣都不吃虧，也是過去幾年藍白網軍玩得得心應手的把戲。這把戲真的可以顛倒是非，舉例來說，藍白選民口罩疫苗貪污、台南88槍、綠電貪瀆琅琅上口，實際上也根本拿不出所謂綠營靠疫苗及口罩發國難財的證據，台南88槍主嫌已經抓到且與藍營關係匪淺，目前唯一因為綠電相關工程貪污被法辦的是藍營主政的雲林縣，但藍白陣營在各種場合，都能大言不殘地將這些說成民進黨的弊案。這就是典型的認知作戰，事實如何都不重要，重點是透過資訊落差，以及不斷的網路洗文去形塑一個氛圍及印象。

對於賴清德老家，綠營選民其實心情非常複雜。一方面完全理解賴清德的無奈，對藍白網軍及政客的操作感到憤怒。另一方面，卻也擔心這是否成了這次選情的破口而心急如焚，甚至連幕僚都有傳出希望賴清德乾脆主動拆除的聲音。在選戰中，究竟應該如何危機處理，各方說法及分析如何評價是見仁見智。但作為事件當事人，即便他肩負著重任與期待，也不該被迫做出明顯不合理且違背其內心的選擇，無論選民或幕僚認可與否，但這是必須留給當事人最低限度的尊重。

但從這攻防過程，也看出藍白政治人物多麼雙標與噁心。

馬文君的南投歐式莊園、謝衣鳳在原本台糖土地上的豪宅、顏寬恒侵佔國有地的別莊。黃國昌自己違法設置的停車場、侵佔國有地，以及最新報出柯文哲購買農地當作遊覽車停車場使用。這些哪樁的法律上及道德上可非難程度，是低於礦坑工寮改建的賴宅？這些都不是基於任何歷史因素，而只是單純的圖謀私利，但他們有受到相同程度的檢視嗎？甚至其中不少當事人還整天消費賴清德老家，究竟憑什麼？

柯文哲先前說要到賴清德老家開直播，讓他哭得更大聲。黃國昌說自己的違建早就拆得乾乾淨淨（後來改口說是已經請得拆照，擇日就要拆），並在直播上大力抨擊賴清德不拆老家，拿來墊高自己。

馬文君（左）的南投歐式莊園、謝衣（中）在原本台糖土地上的豪宅、顏寬恒（右）侵佔國有地的別莊。（報社合成）

結果面對最新報導指出柯文哲購買農地，在上面鋪設水泥當遊覽車停車場用。柯文哲先推給爸爸說，那是爸爸想投資，但是當時是跟其他幾位醫生合買，所以就找他來買。又扯說爸爸一直希望自己將來能回新竹行醫，因此購地。那你柯文哲不就很衰，被自己的爸爸當人頭？請問為何只有醫生能買？是因為地主只賣給醫生嗎？又請問農地跟蓋醫院有何關係？是要等高虹安幫你做地目變更嗎？那現在當停車場是地目變更前在養地嗎？

對於這些問號，柯文哲完全沒有解釋的意思。竟然回馬槍又指向賴清德，說自己會依新竹市政府認定辦理，看要補稅還是什麼的，該怎麼辦就怎麼辦，不會賴皮。那句賴皮，當然就是藍白網軍洗了幾週的「賴著不拆」。

黃國昌面對柯主席的違法，也異常溫柔，或許是發揮了同理心吧，只說相信主席該怎麼辦就怎麼辦，不會賴皮。欸，所以國昌老師的標準又降低到只要依法被罰、改進就是好寶寶了，完全不用去譴責「把農地拿來當遊覽車停車場」這件事本身？這沒有太離譜了嗎？

我們都不談這個，就談「該怎麼辦就怎麼辦」，這句柯文哲當成咒語再念，鑽過柯文哲跨下的黃國昌也撿起來念的口號。柯文哲說要等新竹市政府認定，之後他會補稅，可能也會對停車場做怎樣的處理，但是現在新竹市政府還沒認定，所以具體而言要怎樣做也還不知道。反正就是該怎麼辦就怎麼辦就對了。

黃國昌（左）面對柯主席（右）的違法，也異常溫柔，或許是發揮了同理心吧，只說相信主席該怎麼辦就怎麼辦，不會賴皮。（資料照）

那麼回到賴清德，賴清德面對老家爭議，不就早就說完全配合新北市政府的認定辦理，他的認知是稅單有來都有繳，但新北市政府如果認為有漏稅，他也願意於收到補稅通知後立即繳納。至於房子如何處理，也是請新北市政府一視同仁就好，他沒有意見。就此，新北市政府當前的認定，就是賴清德的老家只需要拍照列管，並沒有要求賴清德拆除，賴清德有不讓新北市政府拍照列管嗎？如果沒有，那麼賴皮的點在哪裡？新北市政府既然沒有說要拆，也沒有命賴清德拆，那麼「賴著不拆」又該如何解釋？柯文哲跟黃國昌的中文字典裡的「賴著」，定義跟別人不一樣嗎？

所以請問柯文哲及黃國昌，賴清德既然依照新北市政府的認定辦理，這樣有沒有符合「該怎麼辦就怎麼辦」的定義？跟柯文哲說依新竹市政府認定辦理，有哪裡不同了？還是這句咒語只有柯文哲能用？其實該怎麼辦就怎麼辦，就是柯文哲語塞的時候的廢話，這兩個一樣喜歡違反地目管制經營停車場的同好，永遠用聖人的標準檢驗別人，而自己的作為卻又是如此不堪檢驗，光用想的就令人氣憤作嘔。

本文經授權轉載自全面真軍〈國昌與柯文哲用同樣的標準檢視自己了嗎？

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