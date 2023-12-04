全面真軍》象徵權力分贓的魔戒：臺灣政黨第三勢力路線的困境與誘惑

柯成功的祕訣是什麼？除了其人格特質吸引年輕人外，還有臺民黨作為純粹在野黨的優勢，是完全沒有執政包袱，反正只要批評執政黨夠辛辣，流量就會送上門來。

全面真軍

2014年學運以來，在當時的時空脈絡下，第三勢力首次對泛綠相對友善，且當時這些代表第三勢力的新興小黨，確實有能力左右國會關鍵席次，這也讓「第三勢力」重新成為政壇關注的焦點。時至2023年底的今年，數次國會改選、地方選舉，已經證明第三勢力政黨路線在臺灣政壇的不可行與可行。

這裡的可行與不可行，是指能否在地方與中央選舉獲勝。

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不可行的路線是什麼？新興政黨的「小綠」或稱臺獨基本教義路線。理論上，這一路線確實有票房，但會瓜分已有的臺獨基進政黨（如臺聯），且在民進黨執政時期，民眾若對執政黨不滿，就相當容易出現棄保效應。這一理念無論多激進，在票源的大餅並未擴大太多的狀況下，生存不易。統派方面，國民黨與新黨、親民黨的關係大抵雷同，就不贅述。

對於小黨的生存策略來說，中間選票又比統、獨基本教義派容易爭取，但泛綠小黨這時就會面臨時否要向政治光譜中間靠攏的掙扎，也就是過去幾年時代力量所面臨的問題。顯然，高層判斷較之於和民進黨合作，攻擊民進黨比較容易有票，因此，時代力量最後放棄了小綠路線。而國昌老師最終也放棄了時代力量。

可行的路線是什麼？目前看起來，柯文哲的政治投機主義、理念騎牆派路線，完美詮釋了什麼是具有臺灣特色的「第三勢力」路線。他透過極具個人特色的政治表演、網路聲量拉抬，合縱連橫，讓自己在極短的時間內獲取非常高的政治聲量與鎂光燈。如果不談總統選舉的部分，柯與台灣民眾黨的勝利與成就是空前龐大的，這個集團比過去的新黨、親民黨聲量更大，更具有侵略性、鬥爭意識。

柯成功的祕訣是什麼？除了其人格特質吸引年輕人外，還有臺民黨作為純粹在野黨的優勢，是完全沒有執政包袱，這讓柯及其黨人能夠暢所欲言，不受監督、免負言責，反正只要批評執政黨夠辛辣，流量就會送上門來。值得注意的是，柯的網路流量是從何而來，純粹是支持者的義勇軍，還是網路公關公司的手筆，其實也不得而知。

值得注意的是，柯文哲（左）的網路流量是從何而來，純粹是支持者的義勇軍，還是網路公關公司的手筆，其實也不得而知。（資料照）

我寫這篇文章目的不在批評這個人及其黨人，而在於指出，無論統派還是獨派，還是一般無特定政治立場的民眾，都不應該對臺灣政黨的「第三勢力」有美好的想像。理由在於先天性的結構因素，統獨的基本政治板塊所限，第三勢力勢必爭取中間選民。中間選民在意的是什麼？這就要回歸到臺灣人的本特質：務實與具體。臺灣人非常務實，普遍不重視政治理念、價值判斷，這和教育程度高低無關，私以為可能已經能算是一種民族性了。

這導致提倡意識形態的政黨，在選舉時難以僅靠政治理念、意識形態取勝，勢必要提供一種折衷路線給中間選民，才有機會獲勝。民進黨選贏了，不代表臺灣灣人喜歡它的政治理念和施政，只代表臺灣人只想維持現狀，不想被統一。國民黨選贏了，不代表臺灣人想統一，只說明臺灣人想維持現狀。這種鴕鳥與務實兼具心態，顯然就替柯文哲及臺民黨的崛起大開方便之門。

柯文哲及其黨人的路線帶給臺灣政治的警訊是什麼？

它揭示了一條在臺灣政壇迅速取得影響力的終南捷徑，這個路線可以不談理念、不談價值，只談政治分贓。只要主事者不是非得選總統，它就可能純粹靠網路聲量、空軍，用有限資源，就能夠玩大膽的政治槓桿遊戲，在相當程度上左右臺灣的政局。

這路線會是人人垂涎的魔戒。雖然柯文哲的總統夢目前看起來是搞砸了，但臺灣不會只有一個柯文哲，而第一代柯文哲已經用了渾身解數證明，這一路線是有效且可行的。第二代、第三代……，有為者亦若是。

本文經授權轉載自全面真軍〈象徵權力分贓的魔戒：臺灣政黨第三勢力路線的困境與誘惑〉

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