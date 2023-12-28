自由開講》柯文哲現象對台灣的隱憂

康駿銘

距離總統大選不足20天，藍白對賴清德的萬里老家爭議仍然窮追不捨，卻並未勇於正面回應各自非法利用土地、分割收取高價租金等爭議，黃國昌更煽動支持者到監察院門外聚集，高喊監察院「包庇」賴清德「違法」，稱賴作為總統候選人並不符合大家的審視標準，隻字不提柯文哲一邊大言不慚地打著「公平正義」旗號，又同時在特定農業區違法改造停車場、涉嫌養地炒地皮的企圖，這種雙重標準、仗著個人聲勢來轉移焦點的策略，同樣作為總統候選人，這種言行與態度又豈符合選民的審視標準？難道柯文哲、侯友宜就不用「出來面對」了嗎？

柯文哲至今仍有不少死忠支持者，對其雙標、歧視言論、推卸責任等言行與態度視若無睹，且排他性強，而大部份支持者竟是年輕人。（本報資料照）

作為主打跳脫藍綠格局的所謂「新政治」第三勢力，柯文哲利用年輕一代對本來就難以抗力的全球性問題，包括物價通膨、房價上漲等，以及配合紅藍媒體的認知作戰操作來煽動民粹、不斷加深支持者對執政黨的盲目仇恨；過去也一直打著包牌戰術，竟然可以對議題既是同意又是反對，如同一邊收割當年反服貿的政治能量，如今又轉向支持服貿；反對黑金卻又與黑道過從甚密等等。柯文哲的言行明顯只是不折不扣的政治投機，根本並無核心思想與理念，否則並不可能痛批藍營、卻又一度打算與國民黨併肩而戰，甚至挺韓國瑜當立法院長。

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遺憾的是，柯文哲至今仍有不少死忠支持者，對其雙標、歧視言論、推卸責任等言行與態度視若無睹，且排他性強，而大部份支持者竟是年輕人，這種盲目追隨的現象，以及柯文哲這種利用話術與情緒化的民粹操作，不但加劇社會的對立，也恐將導致台灣公民力量被嚴重削弱。當「理性、務實、中立」等在柯文哲的政治宣傳之中不斷被偷換概念，日後台灣社會是否還能夠有效地對國家發展方向、社會議題等重要的事情作出真正理性的討論，筆者認為這才是柯文哲現象所帶來的真正隱憂。總統候選人應該是以政見及展現領導能力來爭取選民支持，陷入無止境的泥漿摔角無法讓台灣前進。

（台灣基進國際部專員）

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