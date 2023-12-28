自由開講》台積電決戰三奈米的關鍵在綠電

顧貯拳

三奈米製程是當前國際半導體產業看重的關鍵之一。

三星和英特爾急起直追，積極的期望搶攻國際市場大餅。然而台積電目前的三奈米製程，仍在業界遙遙領先，不論是產量或是良率都遠勝於業界對手，但關鍵就在有南科充裕的水電供應。特別是台積電已經加入RE100行列，綠電需求已經是半導體競爭的兵家必爭之地。南科是三奈米產能關鍵，若沒有足夠的綠電將對該製程形成致命打擊，對台灣的損害更是難以估計。

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根據台積電公司新聞稿指出，該公司於2021年的「國際臭氧層保護日」承諾2050年達到淨零排放目標，並且宣布提前於2040年就要達到淨零排放的目標。台積電是全球第一家加入RE100的半導體企業，不只要在製程做到領先，同時也做到淨零排放，所以在綠電需求上非常的迫切。今年TSIA年會上，台積電董事長劉德音就曾說，台灣的綠電發展速度太慢，2022年全國能供應綠電的數字是200億度，台積電大概也只能買到9億度，對台積電要達到RE100的綠電需求，實際上還有很大的差距。

台積電目前的三奈米製程，仍在業界遙遙領先，不論是產量或是良率都遠勝於業界對手，但關鍵就在有南科充裕的水電供應。（BLOOMBERG）

事實上，台積電也並非憑空加入RE100行列，才有綠電需求，在國際發展趨勢下，歐美大型企業對客戶要求就是如此嚴格。例如台積電最大客戶蘋果，已經要求供應商2030年要全面達成100%綠電，而台積電的主要競爭對手英特爾綠電占比已高達8成，韓國三星也有2成，台積電在這部分遠非這二家企業的對手。但台積電每次先進製程的產能，幾乎都由蘋果包下，關鍵是台積電的良率與產能都相當優異，以南科三奈米來說，即便三星降價求單，客戶仍都指定台積電。假使未來綠電需求跟不上趨勢，蘋果等大客戶勢必得要轉單，不只台積電禁不起這樣的風險，台灣更是扛不起這樣的經濟災難。

況且在蔡英文總統與賴清德副總統帶領下的臺灣，與美國的關係良好，美國現行將半導體產業視為一種發展中的戰略，規劃與半導體大廠合作，目的就是抵禦中國在半導體科技的發展，維持民主陣營在國際上的領先，也因發展穩定的綠電及半導體產業不僅具有經濟上的意義，更重要的是其在國際上的戰略意涵。

自從2017年台積電宣布三奈米先進製程在台南以來，南科目前的三奈米製程是在這波半導體競爭優勢關鍵。當時行政院長賴清德，努力為台南的五缺問題積極排除障礙，確保水、電的穩定供應。而近期黃偉哲市長所帶領的台南市政府更在賴清德當時的基礎上，持續建置再生水廠、強化綠電的供應，並且於2023年補助設置太陽光電系統實施計畫，鼓勵台南市民共同參與發展綠電工作，推動屋頂型太陽光電設置。根據台南市經發局資料顯示，今年太陽能光發電案量約49.9億度，相當於18.2座曾文水力發電廠年發電量。

不只於此，更驚人的是目前台南市所推行的漁電共生與水上型太陽能光電，在生態方面，以獨立生態池與野鳥棲息保留區方式，維繫生物多樣性，也就是說台南市府尋找到一種得以永續發展的能源模式，經實證更發現這種模式能兼顧能源發電、自然開發與生態共存。因為據統計，2020年後，黑面琵鷺到七股都超過2000隻，甚至是國際關注鳥種—全球數量不到1500隻的「諾氏鷸」，也接連8年固定於冬季飛抵台南過冬。足見台南市的再生能源發展是一個可以提供發電、能源轉型與維持生態多元的多贏政策。

總而言之，台積電的三奈米製程關鍵，就在南科的水電供應無虞，而綠電更是台積電打國際賽維持世界第一的關鍵，RE100的目標已經是無法逆轉的指標，唯有綠電供應穩定，台積電在國際上才能領先業界！更這場兵家之爭，台灣的決戰關鍵就在綠電，南科的綠電更是關鍵中的關鍵！

（政治評論者）

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