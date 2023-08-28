自由廣場》五大信賴產業的基礎

◎ 陳文卿

有別於非綠陣營總統候選人仍陷在內部矛盾的泥沼中，選情相對穩定的民進黨總統候選人賴清德已提出未來的治國願景。賴副總統說，因應地緣政治變化，在全球供應鏈重組過程中，將發展包括人工智慧（AI）、半導體、軍工業、監控產業與通訊產業等五大「信賴」產業。

而對照蔡總統上任之後提出的「五加二產業創新計畫」，或許國人會納悶，難道是「蔡歸賴不隨」嗎？

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細究可發現「五加二產業」的前面五大產業（物聯網、生物醫學、綠能科技、智慧機械、國防產業）是重點產業的深耕與創新，所謂「加二」（新農業、循環經濟）則是產業轉型模式。而賴副總統提出的這五大信賴產業的特質則是開創可領先國際的產業，也就是他所說的「讓台灣成國際可信賴合作夥伴」。但如果沒有之前五大創新產業的深厚基礎，所謂「五大信賴產業」就很難成功了。因此，實質上產業政策應該是有延續性的。

但是，難道化工、機械等傳統產業就要被忽視了嗎？更重要的是，在「加二」中的「循環經濟」，應該也是上述這些「信賴產業」發展不可或缺的元素。再講得更直接一點，以半導體產業為例，除必須使用大量的稀有金屬材料外，更耗用大量的能源，水資源，以及產生廢溶劑、廢酸等難以處理的廢棄物。因此節能、節水的技術與設備之研發，以及建構完整的資源循環產業體系，才是支撐產業得以永續發展的命脈。

台積電到國外建廠，但營運無法如在台灣順暢，除了民族性的差異之外，我們有完整的產業體系，除上游的原料供應鏈外，以及下游靜脈產業的緊密配合，更是成功要素。舉例而言，我們有資源回收業者可以將半導體業者產生的高腐蝕性的氫氟酸廢液回收，用來生產氟化鈣（螢石），而作為煉鋼製程中的助熔劑，在化工與建材等用途也十分廣泛。也就是說，因有這些健全的傳統產業，才能維繫高科技產業的發展。

國家長期的產業政策必須有脈絡可循，不能是跳躍式或即興式的喊口號。因此是否能提出穩定的產業發展政策，或許是大家可用來檢視合適的總統候選人的條件吧。

（作者為台灣資源再生協會常務理事）

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