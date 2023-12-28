自由開講》重啟核四恐將危害雙北市民安全

鄭秀玲

總統候選人理應提出安全又可行的能源政策，然而國民黨總統候選人侯友宜及其立委候選人們一再強調要重啟核四，一旦成真，因為核四位於新北市貢寮，恐將嚴重影響六百五十萬雙北市民的生命及財產安全，呼籲市民以選票自保。

國民黨總統候選人侯友宜及其立委候選人們一再強調要重啟核四。（本報資料照）

具體說明如下：

（一）、全球只有核四建在首都圈，雙北市民安全堪慮

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2011年3月11日，日本福島發生史上規模最大強震，引發劇烈海嘯襲擊核電廠，輻射外洩導致數十萬福島人被迫離開家園避難。當時旅日作家劉黎兒有房子在福島，身受其害且非常恐懼。她曾為文轉述廣瀨隆等多位日本專家調查全球核電廠後發現，全球只有台灣的核四電廠設在首都圈，核四位於新北市貢寮，其三十公里範圍內是超過六百五十萬居民的雙北首都圈（若再納入基隆，則有六百九十萬人）。這些日本專家為北台灣的安全，感到十分憂慮。對比之下，日本福島核能廠位處偏遠地區，其三十公里圈內僅有十七萬人，距離東京都會區甚遠，當時才沒有造成大量人員傷亡。美國設定的核電廠避難圈則更遠，為八十公里。

（二）、核四是全球蓋最久的核電廠，機組破舊根本無法再商轉

1980年蔣經國執政時提出核四興建計畫。當年核定的預算為一六九七億元，二零一四年（核四封存前）暴增到二八三九億元，其中經歷二次政黨輪替、四位總統、十六任閣揆和十七位經長等三十多年的時間，核四成為我國延宕最久的公共工程，也成為全世界蓋最久、造價最高的核電廠。其主因是當時錯誤的分包方式，將工程拆成一千個標去委外招標。核四從一開始的凍結預算、變更設計、施工錯誤、貪污舞弊、停建、復工、延宕（還要付違約金、賠償金及利息等），核四機組早已相當破舊落伍，根本無法再商轉。蔡總統在2021年終於將最後一批核燃料棒運回美國原廠封存。

基於上述二個理由，雙北市民萬萬不可能再拿自己生命開玩笑支持倡議「重啟核四」的總統及立委候選人；而全國納稅人也不會再給予國民黨另一次製造大錢坑的機會了。我國電力尖峰需求在夏季，近年來中南部已經大力發展綠電，唯獨台北市和新北市進度緩慢，白白浪費了夏季陽光。侯友宜市長任內該做的太陽光電沒有努力推動，現在竟提出有危險性的重啟核四政見，實在愧對新北市居民。

（作者為台大經濟系兼任教授）

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