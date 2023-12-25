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自由開講》台灣碳權交易需要更寬廣的路

2023/12/25 09:59

◎李堅明

台灣碳權交易所在今年8月7日揭牌之後，短短4個月內完成碳交易資訊系統建置及引入具國際聲譽的黃金標準（Gold Standard）自願性碳權，並於今年12月22日成功完成8.8萬噸的交易紀錄，總交易金額約80萬美元，正式開啟台灣碳權交易里程碑。這種高效率的表現，利用本文，要給予台灣碳權交易所（簡稱碳交所）同仁高度肯定。

然而， 12月22日之後，碳權價格發現才真正考驗碳交所助力台灣邁向淨零轉型的功能。亦即，如何持續擴大與創造碳交所的流動性，有了流動性，才有價格發現，也才會出現激勵減碳科技發展與減碳的在地落實。碳權供給方面是一個重點，在碳交所設定的碳權標準（需滿足至少三項聯合國永續發展目標）下，開放更多來源與品項，例如查證碳標準（Verified Carbon Standard, VCS）及當前國際主流的碳移除碳權（CDR）（例如森林與溼地碳匯的碳權），持續提供高品質碳權選項，是當務之急。但是真正的關鍵在維持碳權需求，其一，環境部應盡速依據《氣候變遷因應法》第27條，公告可抵換碳費的高品質碳權品項與比例，同時，增修第24條，允許企業可使用第27條公告的高品質碳權，抵減環評增量；其二，鼓勵企業訂定淨零階段目標，如此，可望維持穩定的碳權需求。

台灣碳權交易所在今年8月7日揭牌之後，短短4個月內完成碳交易資訊系統建置及引入具國際聲譽的黃金標準（Gold Standard）自願性碳權，並於今年12月22日成功完成8.8萬噸的交易紀錄，總交易金額約80萬美元，正式開啟台灣碳權交易里程碑。（資料照）

正確認知碳權交易，是奠立台灣碳權交易更寬廣道路的核心工作。國際自願性碳市場的權威機構「生態市集」（Ecosystem Marketplace, 2023）發表一份針對申報「碳揭露計畫」（CDP）的7,415家公司相關資料的研析報告，發現購買自願碳權的企業（約占10%）（相較於沒有購買自願性碳權企業（約占90%）），在董事會監督、碳排放揭露完整性 （包括範疇三）、供應鏈議和程度及減碳雄心等面向，都有較佳的績效表現。這份報告釋放出，企業購買碳權是為了要實踐更有雄心的減碳目標，並非要逃避減碳責任。這種認知，將會激勵維持穩定的碳權需求。

筆者有幸參加今年在杜拜舉行的COP28氣候大會，觀察到，國際刻正建構企業使用自願性碳權的國際標準 （稱碳權使用完整性標準），該標準指出，企業購買碳權是用來抵減其減碳雄心目標 （不是用來抵減增排量），且購買足夠的碳權數量，致能夠實踐雄心減排目標，例如2030年要減排40%，自己努力減排20%，剩下20%完成使用高品質自願性碳權抵減，將是最完整的碳權使用標準，將發給最高的白金等級認證。這個碳權使用完整性標準 （Claims Code of Practice）的推動，相信也會促進國內企業的碳權穩定需求。

COP28全球盤點報告也指出《巴黎協定第6條》有助全球淨零轉型。《巴黎協定第6條》有三個關鍵內涵：透過國際減量合作，可降低減碳成本、可提高減碳雄心、會促進低碳／零碳／負碳科技發展。意味著，減碳無法獨善其身，同行致遠。日本政府將《巴黎協定第6條》轉換為「共同減量機制」（Join Crediting Mechanism, JCM）（一種日本政府的國際減碳合作計畫），並規劃2030年從境外取回1億噸碳權，抵減46%的減排目標。台灣是全球製造大國，減碳成本高，企業不易提出雄心減碳目標。台灣雖然無法參加聯合國體制的《巴黎協定第6條》，然而，我們可學習日本的JCM，善用國際高品質自願性市場碳權，並鼓勵台灣企業至全球布局與發展高品質碳權，例如認購巴西雨林，或印尼濕地／紅樹林等，一方面提高減碳雄心與國際影響力，另一方面可成為碳權的供給者，將國外高品質的自願性碳權轉回碳交所上架。

綜上，台灣碳權交易道路更寬廣了，台灣減碳雄心也可提高，淨零轉型契機也會跟著來。

（作者為國立台北大學自然資源與環境管理研究所教授）

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