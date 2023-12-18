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健康醫療網》最高可領12萬元！住宿式服務機構補助大提升

為緩解中、重度失能者接受機構式服務之家庭經濟負荷，衛生福利部自112年起調增「住宿式服務機構使用者補助方案」，補助額度由最高6萬元提高至12萬元，並取消排富規定。
健康醫療網

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2023/12/18 12:22

隨著人口結構高齡化，失能失智人口增加，長照需求日顯重要。為緩解中、重度失能者接受機構式服務之家庭經濟負荷，衛生福利部自112年起調增「住宿式服務機構使用者補助方案」，補助額度由最高6萬元提高至12萬元，並取消排富規定。

台北市政府衛生局長期照護科表示，若個案入住機構接受24小時照顧服務，住宿費對一般家庭造成沉重的經濟負擔，政府對於未領取住宿式補助者予以補助，本年度取消稅率階梯式補助設計，不設排富條款，以緩解住民及其家屬照顧及經濟負荷。

（https://www.freepik.com/）

方案採申請制，申請期限自112年7月1日起至113年3月1日止，補助對象為機構住民（需為本國國籍之國民），限住民本人或機構簽約人提出申請，並應同時符合下列條件：

（一）入住之機構類型：

住民入住依法設立各類住宿式服務機構，一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構等。

（二）資格、長照需要等級及入住天數：

１具身心障礙證明之中度（含）以上或經評估長照需要等級達4級（含）以上，且於112年度實際入住機構天數，累計達180天以上。

２未經評估或經評估長照需要等級未達4級之既有住民，且112年1月1日前（不含）已實際入住機構者，於112年度延續入住且累計入住天數達180天以上。

如112年度累計未達180天，則逐月檢核住滿1／2日曆天之月份，每月依比例給予補助金額，補助採年度1次性定額發給，每人每年最高補助新台幣12萬元。

符合補助資格者，備妥申請書、身分證、入住機構契約書、繳費收據或證明、存摺影本、身障證明或長照需要等級認定等文件，逕向當年度最近1次入住機構所在地之直轄市、縣（市）政府提出申請。

此外，住民若已離開機構或已歿，因已有入住機構事實，亦可由住民本人或機構簽約人提出申請，當年度曾經或已經具領其他相同類型之補助（如身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助、中低收入失能老人機構公費安置費補助等），則不予補助；領取此方案補助後，亦不得再申請其他相同類型補助，詳細申辦規則可至各縣市服務窗口諮詢，或上衛福部官網查詢申請作業須知。

住宿式服務使用者補助方案

https://1966.gov.tw/LTC/cp-6457-69925-207.html

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 最高可領12萬元！住宿式服務機構補助大提升

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