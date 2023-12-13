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健康醫療網》「最美周芷若」周海媚享年57歲 紅斑性狼瘡恐引發全身器官衰竭

紅斑性狼瘡是一種全身性的自體免疫疾病，一旦罹患就預告著「容易全身器官衰竭的結局」，危險之處在於這種疾病可能突然發生血栓、血管炎、缺氧、肺泡出血等症狀。
健康醫療網

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2023/12/13 11:15

「最美周芷若」香港女星周海媚過世，享年57歲，震驚演藝圈，親友粉絲紛紛發聲悼念。友人曝她生前長期受紅斑性狼瘡所苦。林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科醫師羅淑芬指出，過半病患在診斷後10年內會產生不可逆的器官損傷，死亡率更是一般人的2.6倍。整合醫學專科醫師姜冠宇指出，紅斑性狼瘡是一種全身性的自體免疫疾病，一旦罹患就預告著「容易全身器官衰竭的結局」，危險之處在於這種疾病可能突然發生血栓、血管炎、缺氧、肺泡出血等症狀。

周海媚因外貌姣好，1985年進入無線電視成為當紅花旦，並憑《倚天屠龍記》周芷若一角紅遍兩岸三地。其工作室12日晚間證實，周海媚因病醫治無效病逝，「我們沉痛的告知大家： 海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂没有疾病，願來生我們再相識！ 周海媚工作室 2023年12月12日 親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮」

周海媚憑《倚天屠龍記》周芷若一角紅遍兩岸三地。（LiTV、周海媚工作室提供）

前夫呂良偉難過地表示：「太突然了！海味（周海媚的暱稱），一路走好，聽到這個消息久久不能平靜，謝謝你帶給世界這麽多美好，願你在另一個世界繼續歡笑。希望家人節哀，保重身體。」

周海媚曾經透露自己有血小板低下的老毛病，最嚴重的情況是昏倒被送醫，身上滿是瘀青。好友任達華回憶，她平時生活不能遭遇用力碰撞，否則容易瘀青，所以在片場大家都很呵護她。友人田啟文也透露，周海媚長期受到紅斑性狼瘡困擾。

紅斑性狼瘡　恐導致蛋白血尿、血栓、血管炎

根據衛福部112年統計，全台領有重大傷病卡的全身性紅斑性狼瘡患者約有25,400人，特別好發於20-49歲年輕女性1

林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科醫師羅淑芬指出，俗稱蝴蝶斑的紅疹是最典型症狀，高達8成患者易於臉、頸、手臂等處出現紅斑，許多患者更是長期處於疲勞狀態，由於自體免疫系統可能攻擊不同器官，因此也易伴隨骨骼關節病變、血液系統異常、腎臟及心血管疾病等諸多共病，根據統計，超過50％的病患在診斷後10年內會產生不可逆的器官損傷，死亡率更是一般人的2.6倍，其中又以感染症、心血管疾病及惡性腫瘤為前三大死因。另外，因狼瘡腎炎引發的急性腎衰竭以及長期使用高劑量類固醇，亦是死亡的高風險因子。

高達8成患者易於臉、頸、手臂等處出現紅斑，且伴隨諸多共病，死亡率更是一般人的2.6倍。（羅淑芬醫師提供）

姜冠宇醫師在臉書發文說明，紅斑性狼瘡是一個全身性的自體免疫疾病，也就是預告著它容易全身器官衰竭的結局。其危險性在於會攻擊腎臟腎絲球導致蛋白血尿，另外也會有血栓、血管炎、發紺（缺氧）、肺泡出血，視網膜也會被攻擊，是全部一起來的，甚至也有中樞神經病變的癲癇案例。

他表示，成人紅斑性狼瘡是由皮質素和免疫抑制劑控制，但是難免也有低白血球症，很容易引起各式各樣的感染。重點是容易冷不防發作，就離器官衰竭更進一步。這是照顧紅斑性狼瘡反覆發作病患的家庭很挫折的原因，所以支持病患身邊的家人、照顧者也很重要。

至於周海媚病危時各種傳言滿天飛，姜冠宇認為，藝人經營團隊在公關處理上，對於藝人身體出狀況，第一時間坦誠會是比較好的，不要給粉絲太高期待。進加護病房就說進加護病房，搶救中就說搶救中，不要一下謠言說不在人世，一下又沒事、立刻回歸，最後又真的離開，這個過程可能會給粉絲心裡很大的傷害。面對重症，無論結果好壞，坦誠、互相支持，才是好的步調。

1. 衛生福利部中央健康保健署健保統計專區重要統計資料。2023。全民健康保險重大傷病各疾病別有效領證統計表 （112年7月）。< https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=D529CAC4D8F8E77B&topn=23C660CAACAA159D>（檢索於 2023 年 8月）

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 「最美周芷若」周海媚享年57歲　紅斑性狼瘡恐引發全身器官衰竭

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