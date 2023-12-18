自由開講》沈劍虹與季辛吉

◎高碩泰

貴報日前社論《為季辛吉蓋棺論定》，對他的一生功過與影響，評述精闢，中肯客觀。

美東時間1978年12月15日晚間（臺北時間12月16日上午）美國總統卡特在白宮宣布，華府將於1979年1月1日與北京建交，並終止與中華民國的外交關係。這項「聯匪制俄」地緣政治大戰略，關鍵推手即是季辛吉，而最終的美中建交結局一直在當時國民黨政府和台灣民眾忐忑預料之中，卻多不願真實面對。

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美中「關係正常化」歷經尼克森、福特、卡特三任總統，而台灣處於這段長達十年「有名無實」的邦交，立場尷尬，毋寧是切膚之痛。感受最刻骨銘心者，恐非當時駐美大使沈劍虹莫屬，他也是歷來唯一且和季氏交手最多的我方外交人物。根據沈氏生前出版的回憶錄「使美八年紀要」，在當時美中熱衷交往的氛圍下，二氏的互動難免處處機鋒，對沈氏顯然都不是愉快的經驗。

前中華民國駐美大使沈劍虹。（維基共享）

季氏在1971年7月以肚子不適為藉口，偷偷經由巴基斯坦潛赴北京與毛澤東、周恩來談判關係正常化，舉世震驚。我方後知後覺之餘，憤怒、困惑可知。季氏返美後會見沈氏，夸夸其談該歷史性破冰之旅，洋洋自得，卻虛情假意表示美國重視與中華民國邦誼，但華府基於國際局勢改變，加上國內壓力（美國深陷越戰泥淖），季氏乃不得不奉命進行該項秘密任務，內心對台灣仍覺難過，惟重申尼克森總統絕不會出賣老朋友。

幾週後季氏應邀赴雙橡園晚宴，又當著沈氏面前推崇毛、周出類拔萃，乃兩位絕頂聰明的中共領導人，但尼、季對北京不存幻想，向沈氏保證絕不會出賣台灣。其敷衍巧詐，虛與委蛇，聽在主人沈氏耳裡，如何消受！

1971年10月下旬聯合國正激烈辯論中華民國會籍案，季氏卻再度赴北京洽談尼克森翌年訪問中國大陸的安排，不啻宣告了「蔣介石集團」在聯合國的命運，於10月25日聯大通過2758號決議後劃下了休止符。對台灣這項外交重挫，季氏冷冷地向沈氏指出該項不幸結局，在美方乃無人之過，但當時駐聯合國大使老布希應設法延遲辯論，再謀挽救之道。老布希事後親口向沈氏抱怨，他銜命在聯大辛苦和中共同路人周旋，捍衛中華民國席位，季氏根本不該在當時訪問北京，致情況急轉直下。沈氏無奈認為季、布二人互相卸責、指責，對中華民國而言根本於事無助、無補！

等到尼、周在1972年2月底發表「上海公報」，季氏事後雖然當面向沈氏重申華府從未向北京讓步，對中華民國的立場維持不變，但沈氏觀察季氏神情顯著不安，言詞閃爍，這也是沈氏在駐美大使任內和季氏正式交鋒的最後回合。

圖為美國前國務卿季辛吉。（法新社）

沈氏在大環境的壓力下，自覺在華府已無法發揮作用，遂向台北高層表達辭意，也獲得首肯，詎料華府認為時機不宜，拒絕接受換使。沈氏不得已繼續留下，駐美最後四年成為「跛鴨」，直至斷交降旗。對沈氏個人即便是非戰之罪，此段不堪的過程，已烙印成為兩國無法抹滅的歷史刻痕。

根據媒體報導，沈氏最後一次與季氏不期而遇，係在1981年1月雷根總統就職大典場邊。季氏狀至熱絡向沈氏表示「大使先生，我在回憶錄（白宮歲月）中多處提到閣下呢！」沈氏則回敬「國務卿先生，我相信閣下也會在我撰寫的回憶錄中多次出現！」

沈劍虹大使已物故多年，但留下了與季氏多方交手的敘述，補足了半個世紀前的恩怨情仇往事，其歷史見證彌足珍貴。當今的台美關係，植基於共享價值與堅實利益，早非1979年以前的時空環境與人事因素所可比擬。前事不忘，後事之師，台美關係雖然翻過了那一頁，對吾人思考如何掌握優勢，深化台美互信，協作因應諸般挑戰，仍不乏啟發與惕厲！

（作者為2016-2020年駐美代表）

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