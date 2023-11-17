自由開講》「拜習會」再度印證習近平不放棄專制政權的帝王野心

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◎陳啟濃

「拜習會」的舉行，會而不議，議而不決，中美兩方只是行禮如儀，辦了一場各有所求，卻各自表述的會面。對於台灣，習近平還是不鬆口願意放棄武統，讓美國碰了一鼻子灰。然而美國只是把好話講在前面，習近平現在敢說狠話，如真動武，要有準備承受美國的反擊，美國當然是要中共付出代價的。

美國總統拜登與中國國家主席習近平15日舉行「拜習會」。（美聯社）

拜登還是再度強調「一個中國」，只是台灣自己的解讀不要自我設限，美國當然不可能倡言世界上有兩個中國，但美國也沒有特別點名是哪一個中國。因為兩岸各自認為國號是中國，現階段中華民國的存在，可以用來挑戰打擊中共政權的法統地位。美國很支持台灣要建立強大的自我防衛力量，加上美國未來將計畫性階段性的因應局勢，對台灣在國際地位法理上的加持與推進，才能更加確保台灣未來國家主權獨立的地位。

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習近平在會談中再度強調要美國尊重中國國內的歷史文化特性，這其實是自曝其短的說法。對於美國用「人權」、「民主」的世界價值要中共改善迫害人權紀錄的事實，中共只會搬出中國民情不同來塘塞，這是對十四億中國人最嚴重的殘害藉口。習近平只差沒有道出「中國人不配生活在民主制度的法治國家」這樣明明白白的話語罷了！然而台灣民主的成功經驗，永遠是揭穿中共政權想藉著「民情不同」的說法迫害中國人民的最有力證明。

中共目前沒有實力武統台灣，然而大家要看透習近平的「不放棄武統台灣」存在的多重謀略：當作中共政權腐敗幾近倒台時，對外發動武力以凝聚民族情感的作用；用文攻武嚇，做為影響干預台灣民主選舉結果的方式；更可以用來分散美國世界戰略布局的力量。

對台灣而言，加強自己的國防力量，才是守護國家主權、維護人民安全的保障，更是善盡世界民主國家陣營團結起來共同對抗專制極權國家對外武力擴張的一份責任。

（政治評論員）

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