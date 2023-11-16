自由開講》拜習會談論台灣的觀察

陳世民

拜習會對台灣問題的討論並未脫離彼此政策框架，不過仍有幾點值得關注。

一、明年選舉不是什麼戰爭和和平的抉擇

《美國之音》引述要求不具名的美方高官會後披露：「習近平說，他聽到美國有各種報告，說中方正計劃在2027年或2035年採取軍事行動。習說，根本就沒有這樣的計劃，沒有人給他說起這種計劃。」這顯然打臉一些人所說的明年選舉是和平和戰爭抉擇的選舉語言。習近平唯一聽得懂的語言只有「實力」，習會不會攻擊臺灣的關鍵在於實力夠不夠拿下臺灣，而不是誰當選。

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拜習會於美國時間15日上午登場。（REUTERS）

即使高喊選我才能帶來和平的人上任，除非願意讓中華民國被中共併吞，否則其他選項均可被北京說成是台獨，但是當習有實力把握拿下台灣，仍會開戰。台灣唯有強化實力，讓習沒有實力把握拿下台灣，方能成功嚇阻維持和平。這次拜習會聽到習講到久未出現的「中國沒有超越或者取代美國的規劃」，顯然北京已改變「東升西降」的錯誤認知，尤其是2021中國GDP規模達美國的75%，今年第三季則下滑至64%，相當於2017年水準。

但令人擔心的是台灣的防衛實力會不會弱化，而使中國實力相對增加而有把握拿下台灣。訴求選我才能帶來和平之畏戰言論的人一旦上任，人民會不會真的天真的相信和平到來，而鬆懈抵抗意志、縮短役期及導致防衛能力下降。而政府一旦接受「台灣是中國一部份」的九二共識時，台灣成了中國的內政問題，美國等民主國家為何要來救你。這只是讓習提早有把握用武力拿下台灣而發動戰爭。

二、習要求美國「支持和平統一」；拜登要求習：尊重台灣選舉

拜習會前金融時報引述消息人士說，習近平希望拜登說出「反對台獨」，而非慣例的「不支持台獨」，但拜登並未讓步。習轉而提出一新說法：要求美國「支持和平統一」。不支持和反對是不同的意思，但是北京及一些媒體常刻意混淆扭曲。美國向來政策如2001年拜登訪台所言：「對於台灣的前途，他堅決主張要由台灣人民來決定。」美國堅持的是這個決定過程必須是和平的，而非「結果」為何，因此拜登罕見要求習須尊重台灣選舉。

三、習要求美國「停止武裝台灣」；美國堅持有義務維持台灣的自衞能力

這次習不用以前慣用的「反對軍售台灣」，改用「停止武裝台灣」，這或許是呼應近來一些親中人士高喊要美國不要把台灣武裝化的言論。美國則重申:「致力於依據《台灣關係法》所承擔的責任，協助台灣具有自我防衛能力。」美國認為目前是中國在改變現狀，如2022年10月國務卿布林肯所言，「如今已改變的是，北京當局決定不再接受此現狀」，「堅持對台動武的可能性以免施壓策略未能奏效，這正是從根本上已有所改變之處」。除非中國放棄武力脅迫，停止每天對台的軍機騷擾；除非中國願意承諾不會用武力解決台海問題，否則美國有義務遵守其國內法《台灣關係法》的規定，維持台灣的自衞能力。

（作者為台灣大學政治學系副教授）

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