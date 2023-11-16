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社論》習近平之友 中國人民之敵？

2023/11/16 05:30

亞太經合會高峰會，刻在舊金山登場，「拜習會」也已敲定。美方透露，拜登將向習近平表明，任何對台灣選舉的行動或干涉，都將引發美方極度強烈的關切。圖為習近平專機抵達舊金山。（法新社）

亞太經合會高峰會，刻在舊金山登場，「拜習會」也已敲定。美方透露，拜登將向習近平表明，任何對台灣選舉的行動或干涉，都將引發美方極度強烈的關切。在美的中國民運團體則紛紛發聲：「世界和平發展需要創建一個民主中國，作為可靠的保障」，「海外的華人群體有相當大的一部分人反對習近平、反對中共政權」，「國內講真話的人都受到各種迫害，所以海外的人必須為國內的人發聲。」台灣的藍白兩道，可能期待美中關係緩和，對海外中國人的聲音恐怕是充耳不聞，遑論四通橋抗議、白紙運動所代表的政治不滿。因為，他們是「習近平之友」。

近年來，要和平不要戰爭，要繁榮不要衰退，要交流不要對抗，這一類的綏靖語錄，藍白政客喊得比國台辦還起勁。諷刺的是，台灣明明是被霸凌、被侵略，藍白口中卻是台灣挑釁中國造成緊張，因為本土政權拒絕九二共識，反對同屬一中，不放棄台獨。這就好比，有位小姐被壞人強暴，藍白先生反而責怪小姐拒絕跟壞人談戀愛。有錯在先，強暴有理，就是他們的潛台詞。這種論調，不僅草菅台灣人命，也在草菅中國人命，因為它所產生的中國內部效應，乃是協助強化一黨專政的暴虐性質。

藍、白，如果是台灣藍、台灣白，與台灣綠進行良性競爭，對優質民主當有正面意義。反之，如果是藍裡透紅、白裡透紅，那麼，他們因外力作用集結為「非綠」的統一戰線，鼓吹九二共識、兩岸一家親，為對岸鋪陳藉由民主制度走向和平統一之路，那便是台灣的心腹之患了。這次大選，藍白合不合，一路走來似乎有一股神秘的磁力，硬要把藍白撮合送作堆。國民黨家大業大，卻被柯文哲牽著鼻子走。情勢演變至今，即使下架了民進黨，也未必有利國民黨的長期發展。這種自殘式的思維，不是國民黨的作風，反而有點打鴨子上架的味道，令人納悶。

台灣已經成為國際眼中的印太民主典範，在全球民主退潮的氣氛下尤顯難能可貴。然而，地緣政治、國際現實、中國霸凌等，致使台灣至今仍是「自我定義」的國家，尚非國際的正式成員。台灣「自成一國」，同時也是個「不正常國家」，兩個概念並存，堪稱我們的真實處境。國家不正常下，脫離外來統治的民主台灣，不得不沿用來自南京的「中華民國體制」增修版。二十多年來，這種便宜行事，形成了「中華民國（台灣）」這個公約數。但是，「同屬一中」主張者，也得以利用「中華民國體制」，「合法」呼應北京「反獨促統」。民主內戰狀態，遂令北京有隙操弄對台統戰、滲透，台灣每一次大選都要面對這個「場外參選人」。

其所造成的危機至少有二：一是，這樣的動態框限了台灣的國家正常化，因此危機也就長期化了。本土政權執政時，北京不斷畫紅線。一旦親中政權上台，兩岸即可加大馬力把台灣融入中國。如果沒有動用武力，國際社會似乎也愛莫能助，因為必須尊重台灣人民的「民主選擇」。二是，民主化前的國民黨政權，至少還高喊反共，堅守民主陣營。然而，二○○○首度在野之後，國民黨轉而結合中國一黨專政，以「聯共制台」謀取經濟私利。以往，兩蔣的民主自由中國願景，儘管光說不練，如今，國民黨不但閉口不談，甚至事事仰中國獨裁者鼻息。國民黨人，現在高喊和平交流，但是從不關心中國的人權慘狀，也絕不與海外中國民運人士接觸，以免激怒中國獨裁者。此一病症，藍有白也有，遂成藍白合的政治基礎。

鄧小平的改革開放，走到習近平的文革風，中國已經錯過民主化的列車了。習近平還迷信東升西降，向全球輸出專制統治模式。他所追求的偉大復興，會為中華民族帶來怎樣的災難？附和習近平的藍白兩道，顯然也漠不關心。或許，他們還自鳴得意與拜登有所交集：不尋求改變中國體制！其實，美國的國家長期戰略，乃是協助中國發展經濟，扮演全球的工廠與市場，提高中國人民的生活，卻不期待中國成為民主國家，一反台灣的故事。為何如此？道理不難理解：只要中國不成民主國家，即使它的翅膀長硬了，依舊無法取代美國的價值領導地位，科技戰的「美國隊」民主國家不是紛紛歸隊嗎？藍白兩道，如果真有「中國心」，便應促進中國的民主化，取得普世價值賽局的入場券。不此之圖，反而淪為中國獨裁者的啦啦隊，豈不自甘為習近平之友、中國人民之敵？

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