自由廣場》上架台灣，走對的路

◎ 朱孟庠

奪得第卅五屆美國亞洲小姐后冠的張芳瑜，她身披彩帶說「台灣常在某些場合被稱為中華台北（Chinese Taipei），我希望藉著贏得這個后冠，我可以告訴大家，台灣是一個獨立的國家，在國際場合上我們理當擁有代表權。」

欣慰本土政黨「賴蕭配」！台灣人殷殷寄望總統、國會能全面過半，穩健的引領台灣邁向一下個的進程。為了不觸怒中共，台灣總是被迫自我審查，無法大聲說出台灣自己的國名。幾十年來老綠街頭夥伴們渴望上架台灣，盼望聽到台灣領航人能揭櫫「成為正常國家是台灣下一個進程中最重要的國家目標。」

請繼續往下閱讀...

賴蕭配的記者會，有偏藍媒體問：既然要和平，為何提名沈伯洋？賴副回：借重在認知作戰的專業。這是個可恥的提問，台灣人要配合中國領導人的喜怒？而壓抑國家認同？看看亞洲小姐張芳瑜、台美小姐第一公主杜若薇，她們都很霸氣地說「台灣是個主權獨立的國家。」

蔡政府停止馬英九時代的親中策略，台灣才重新獲得國際間的信賴，台美關係達到高峰。但藍營始終認敵國為祖國，現將韓國瑜列為不分區第一名，未來國會藍、白合下，親中的韓國瑜極可能成為立院龍頭？不禁令人顫抖。

韓國瑜一九九二年時任台北縣議員時，嗆縣長尤清「要編列預算購買武器，你為誰而戰？為何而戰？你要打誰，敵人在哪裡？你們滿口胡說八道」。那時蔣經國才過世五年，韓就忘了老蔣、小蔣天天要反共的信念。竟把抗敵者說成妖孽，這種人當上立法院長，國防預算能不受阻？或是不戰而降，立法院長成為第五總隊？國家機密自動奉送給中共？

欣慰民進黨能明確深化敵我意識，提名沈伯洋其意義不只是借重認知作戰的專業，更重要的是宣示黑熊學院的信念，鼓舞全民守土衛國的戰鬥決心。下一個台灣要走對的路，最重要是清晰「台灣國家」的主體意識。中共統治的政權就是敵國，台灣就是台灣，台灣、中國一邊一國必須明確揭櫫。以清晰的國家方向，力戰前總統馬英九等否認中華民國（台灣）與中華人民共和國互不相隸屬的賣台集團。

衷心期待民進黨再次全面執政，擘畫下一個台灣該進行的國家工程如憲改、司改、轉型正義等，台灣總統不必卑微，「台灣已經是個獨立的國家」，但如何成為一個正常國家？選戰中請大膽說出台灣國家願景，以價值領導得到選民的敬重，清楚與藍、白區分。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法