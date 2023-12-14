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自由開講》黨國「東廠特偵組」又來了！

2023/12/14 12:47

陳慶坤

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康政見提到，當選後要恢復「特偵組」，批民進黨貪腐案件包庇特權貪污，疫苗、快篩、雞蛋國家隊都爆發弊案，若有特偵組不會發生這些事？那麼國民黨侯康當選後為何要恢復特偵組？批民進黨貪腐案件從口罩、疫苗 、快篩、雞蛋國家隊都爆發弊案，甚至要特偵組好好查一查國造潛艦花了那麼多錢到底 「污」到哪裡去？巧妙的轉移國民黨立委馬文君捲入潛艦國造洩密疑雲？

然就中國武統台灣學者李毅認為：「就貪官來說，民進黨貪官再多，也不及國民黨的十分之一，國民黨貪官再少，也是民進黨的十倍。」族群繁雜不及備載與貪污畫上等號的國民黨，從口罩、疫苗、快篩射下前衛服部長陳時中；再到雞蛋國家隊射下了前農業部長陳吉仲；那麼國造潛艦合理懷疑就是「劍指」蔡英文總統！？

失去政權的中國國民黨要恢復「特偵組」，說穿了就是要「複製」陳水扁貪汙案的翻版。特偵組於2007年4月2日在前總統陳水扁即將卸任前成立，目標雖然直指專責偵辦正副總統及五院院長、立委、軍方上將等中央政府高層官員貪汙舞弊案，事實上就設下牢籠「等君入甕」的策略。

失去政權的中國國民黨要恢復「特偵組」，說穿了就是要「複製」陳水扁貪汙案的翻版。（圖：侯友宜辦公室）

2008年總統選戰民進黨敗選，中國國民黨馬英九風光上任的第一天，陳水扁上午九點半卸任後，失去憲法賦予總統的刑事豁免權，十點「馬上」被最高檢察署特偵組列為 國務機要費案貪瀆被告偵辦，陳水扁被「上銬」逮捕，送進土城看守所。

從社會意識形態來看，剛卸任不久的陳水扁被上銬逮捕，就文化圖像符碼的意義而言，「銬上手銬」是一個社會文化深層結構的意象，根深蒂固的存在於社會意識深層，例如犯罪者被銬上手銬；耶穌基督被釘上十字架等等，都具有羞辱、懲罰、規訓的意味。

不可讓渡的黨國權力，正是這種暴力與造成混亂的永恆原因。特偵組迫不及待地將 陳水扁以反貪腐之罪名銬上手銬，就是在警告台灣人、羞辱台灣人「台獨是有罪的」，黨國可以以任何一種貪污罪名將台灣人釘上台獨的十字架上。因為不是根正苗紅的中國 宮廷權貴想要當總統，門都沒有？中華民國是中國國民黨黨的，即使敗逃台灣哪能「臥榻之側，豈容他人酣睡」？

2024年總統大選，絕不是「政黨輪替」的問題，而是一次又一次企圖奪回政權的「復辟問題」；隱忍八年後的亟欲重返執政權，配合中共修理民進黨、下架民進黨成為共同的目標，否則怎麼會讓國共「寢食以安」？因此，侯友宜、趙少康政見提到，當選後 要恢復「特偵組」，有如明成祖朱隸的東廠特偵組，正是國共極權主義「特務治國」的再 次聯手！

香港知名學運領袖周庭在年滿廿七歲的12月3日，宣示不履行「港區國安法」案件的保釋條件，等同棄保流亡，做出離開家鄉的決定，「大概一輩子不會回去了」，足以為台灣人的殷鑑！

（作者為退休教授、台灣北社社員）

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