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自由開講》攻賴老家爭議玩不膩！ 總統選戰聚焦「公共性政策辯論」卡有效

2023/12/14 12:39

張天泰

今日是2024台灣總統大選倒數三十天，藍白兩黨近日猛攻賴清德萬 里老家爭議，藍白打賴此議題的選戰策略，因賴沒有東西可打，為運用宣傳「賴清德老家是違建」的印象，把國民黨立委馬文君的佔用國土違建案連結在一起，再來為轉移焦點讓賴清德老家違建問題，放大到賴的誠信議題。

顯而易見，賴清德老家的違建問題為「錯誤政策的受害者」，目前全台灣並不是只有賴清德的老家，很多礦區的房子，地方政府沒有好好規劃、幫助礦工們安身立命，這反而是政府可以關注的現實問題。

藍白打賴老家爭議，沉溺放大個人性攻擊，註定效果欠佳，藍綠白三方陣營應把資源和重心放在「公共性政策辯論」，因台灣民主政治不僅僅是競選與投票，還包括審議、說理與辯論。政策辯論不只是民主歷史傳統，在台灣民主化的歷史中，辯論也是重要的一環。

藍綠白三方陣營應把資源和重心放在「公共性政策辯論」，因台灣民主政治不僅僅是競選與投票，還包括審議、說理與辯論。政策辯論不只是民主歷史傳統，在台灣民主化的歷史中，辯論也是重要的一環。（本報資料照）

不僅民主化過程中的國會經常上演激烈的辯論，就總統選舉來說，近十餘年也已經進行過多次總統大選與初選的辯論，20年前的1995年，民進黨還曾舉辦總統黨內的初選辯論，媒體全程轉播。

台灣民主發展自有全國性選舉以來，國家認同的幽靈與因此衍生的省籍、語言、藍綠、南北等議題，上述議題被操弄設定，也占據大部分的民主選戰話題和版面，也因上述議題被有心政客操弄設定，導致台灣社會陷入絕對二元對立的思考和行為陷阱，反而讓民主體制最珍貴的多元競爭力量無法發揮全部功能，也因台灣掉入藍綠絕對二元對立的多重困境，缺乏多元力量的競爭環境，真正重要的社會各項議題之政策論辯活動，在台灣選戰中反而無發揮空間，對於社會各項政策議題，不僅選民不關注，參選人對內容也常一知半解，不斷重複藍綠歸隊對決、政治選舉棄保的遊戲，但事實上，台灣總統選戰聚焦「公共性政策辯論」，才能確保台灣民主文明持續進步向前走！

台灣總統選戰倒數三十天，藍白陣營緊咬賴清德老家爭議，對各 自選情沒有幫助效果，不如把心力放在「公共性政策辯論」，政策辯論主題亦應涵蓋各項政策：居住正義、社會貧富差距過大、少子化、教育公平和正義、食安、原住民、移工、移民、性別平等、長照、托育、稅改、住宅、交通、居住權（迫遷議題）、低薪化、勞動、農業、環境與能源、集會遊行權、文化資產保存、人權機制、憲改、國會改革、司法改革、貿易協定、兩岸與國防外交、冤案平 反等，特別是在務實解決台灣此刻正面臨的少子化、居住正義、社會貧富差距過大、交通問題，分屬綠藍白三方陣營的賴清德、侯友宜、柯文哲一起做好「公共性政策辯論」，這招比較有效！

（政治工作者、教育博士）

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