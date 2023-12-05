自由開講》重視身障朋友社會參與的權利 才是永續發展不可或缺的

◎林建旭

2024總統大選在即，經過多方的協商後各黨各路候選人也都發表了各自的政見。台灣經過多年的民主洗禮，人民對於公共政策的討論與參與，也得到相當程度的賦權。隨著全球人口老化的趨勢，台灣也逐漸步入高齡化社會。很高興各位候選人都看到了問題，也提出了長照相關政見，但是人口老化與長照策略的發展勢必影響其他弱勢族群的資源分配。我們希望政策的發展不是挖東牆補西牆的重分配，尤其在身心障礙就業政策上，我們希望能夠看到各位候選人相關的策略遠見。

根據衛福部112年11月30日統計資料顯示，全國身心障礙人口數已達120萬人，佔全國人口5.16%。又根據台灣身心障礙勞動調查結果顯示110年台灣身心障礙勞動比例只占20%，失業率達8%。台灣身心障礙平均薪資不足3萬元，遠低於全台平均薪資超過1萬元。而值得注意的是身心障礙者之個人收入來源不到20%，政府補助收入來源卻超過20%。如果我們再以勞動部109年委託研究計畫「身心障礙庇護工場執行成效評估」報告來看，109年台灣庇護性員工平均薪資為8,612元，更是遠低於台灣最低生活費標準，處於嚴重的社會經濟安全之下。隨著台灣人口老化、通貨膨脹等問題，正值壯年的身心障礙朋友也同時面臨雙親老化、自己也在老化但是收入或薪資根本無法維持基本生活的現實。這些既存的身障就業問題，它不再是單純的社會問題，同時也是經濟問題。

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圖為日前身障團體精心打扮，賣力推銷自家主打商品。（資料照）

這幾年來我們可以看到從監察院到CRPD 國際審查委員意見對於台灣身心障礙就業的檢討不遺餘力，但是成效不彰。根據勞動部統計部111年底義務機關定額進用身心障礙者概況顯示，未達法定進用機關（構）數計 1,807 家（占 9.9％）；根據勞動部資料顯示，全台憨兒轉銜職場比率不到2％，其中南部最多庇護工場的喜憨兒基金會坦承，憨兒們多數喜歡待在舒適圈，庇護工場似乎已成為憨兒的終身職場，而且這個問題不是只有喜憨兒才有。當大家在檢討社福機構以及庇護工場的同時，要求未來每年必須至少轉銜一名庇護員工到競爭性職場時，請問有誰看到配套政策的不足、社會與企業的參與？或是重新檢視社會、企業、政治、文化等相關賦權是否充裕？行政院國家永續發展委員會將強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務列為第一目標，但是卻看不到身心障礙就業的永續發展策略或目標。如果文明的發展是合作關係，那麼我們更應該重視身心障礙朋友社會參與的權利，也是永續發展不可或缺的項目。

如果可以，我們希望總統候選人已可以嚴肅地看待以下問題讓台灣更好。

1. 產能核薪是否符合人權精神，如果不符合CRPD精神是否應該廢除，如果廢除那麼相關配套是甚麼？

2. 庇護工場的定位到底是職業重建單位還是營利單位，如果是營利單位，為何需要檢討轉銜服務的不足？

3. 身心障礙就業不是社福機構或是庇護工場的責任，是國家社會的責任。當資源有限的情況下是否應該回過頭來看社會、政策、企業的參與是否充裕？

4. 身心障礙就業不彰，轉銜比例偏低，是否應該尋求企業共同解決台灣社會問題，共襄台灣身障就業問題達到社會永續發展目標？

5. 企業內建職業重建專業人員，企業內建庇護工場作為轉銜企業員工之支持性系統降低轉銜失敗比例，以達社會參與永續發展。

6. 充分輔導企業職務再設計知能內化職務需求，以達無障礙職場環境與身障穩定就業之目標。

7. 獎勵企業職業重建相關的建構給予優惠方案，提高專業人員補助與薪資水平，降低專業人員流動率，讓職業重建人才得以永續發展，達到穩定就業目標。

不要給予障礙太過精確或者死板的定義，障礙是社會建構的產物，我們更應重視的是任何一個「人」是否都能夠獲得平等的人權保障。我們應該尊重的是個人的多元差異性與各自獨特的障礙經驗。

（就業服務員）

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