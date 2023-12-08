自由開講》當台灣走向國際化 中國卻在去英文化

◎楊豐榮

最近，台北的捷運站指標呈現國際化趨勢，由過去僅有英文和中文標示，逐漸加入韓文和日文。與此同時，中國各地的指標卻逐漸去英文化轉向全中文，兩者形成強烈對比。這是否代表著一個國家正走向國際，而另個國家則開始進行鎖國的前奏呢？

近來中國各地指標出現去英文化轉向全中文的呈現。（翻攝微博照片）

由於中國遊客的減少，使得台灣政府積極向其他國家推廣觀光。台北捷運也跟隨著外國遊客增加，將標示從原有的中英文逐漸加上日文和韓文，提供外國遊客在台旅遊更方便的服務。這也是台灣因應中國遊客減少後，將觀光觸角由中國市場擴展至全球市場，所做出的轉變，使得台灣不致因缺少中國遊客而陷入觀光危機。

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然而，同時中國卻因其領導人政策而改變高速公路路標，由中英文轉為全中文。這樣的改變也進入校園，中國陸續開始降低英語等外國語言對國家的影響，從禁止小學舉行英文期末考試，到限制小學生補習英文的時間，生活中處處可見中國去英文化的軌跡。也導致中國線上補習平台面臨倒閉，或需要出走轉向其他華人地區來維持生計。

從上述兩個例子可看出，台灣正走向國際化、全球化，擴大視野避免單一市場對經濟的影響。政府也強化對孩童的雙語教育，培養學生具有國際視野，用語言認識各地文化。

而中國則走向去英文化，雖然官方宣傳是為了提升城市形象和市民歸屬感，但實際上放棄了國家未來的競爭力。在人口紅利減少的時代，中國這樣的做法是否會引發國內經濟更加蕭瑟，使得更多外國企業加速離開中國。其所帶來的影響，從近期中國公布的青年失業率和各國企業紛紛撤出的消息可看出，中國的經濟可能正走向低谷。如果中國再一味進行去英文化工程，可能使其國家經濟更加雪上加霜。

筆者認為，台灣的捷運站指標和中國的高速公路指標展現了兩國截然不同的政策思維。中國利用官方宣導來掩飾自己去英文化所帶來的危機，用誇張的言辭來渲染國內居民的自信，使中國的下一代逐漸失去國際競爭力。而台灣則透過雙語教育、標誌雙語化，使下一代更習慣使用外語，也提升下一代的國際競爭力。這樣的結果，使得台灣與中國未來將走向兩條截然不同的發展路徑，而我們將會是走向成功的一方。

（室內設計師）

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