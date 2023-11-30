自由開講》醒醒吧！侯友宜

李文忠

期待政治清明是人民最基本的要求，執政日久玩必自生，部份綠營黨公職種種逾越分寸、不符人民期待的行為，勢將成為在野陣營攻擊的重點，也可能影響選舉的走向。幸喜賴清德擔任黨主席以來，嚴肅黨紀，黨提名候選人及其它黨務人員涉及爭議，一律明快處理，絕不寬貸。

對比之下，藍白營處理爭議人選也很明快，一律先呼嚨後包庇通通不處理。最新的例子是趙少康不辭中廣董事長，他雄辯無礙，我只問一句，如果是綠營侯選人不辭，他會如何義正辭嚴，嬉笑怒罵？

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顏清標當議長時，因喝花酒，向議會報公帳，被判刑三年六個月。其子顏寬恒也不遑多讓，被依《貪污治罪條例》利用職務詐取財產罪、竊佔罪…等起訴。但侯友宜竟說「顏寬恒這次受到不公不義的欺負，要還顏一個公平」。（本報資料照）

在野黨攻擊執政黨團隊正是制衡監督的真義，也有揭弊防腐之功。令人厭惡的是：

一、無限抹黑

最典型的例子是柯P，他痛批：「民進黨貪腐，從雞蛋、光電、口罩、疫苗、爐渣到快篩，每一條都貪」。他的手法是：

1，以上均曾有爭議，通通歸類為貪腐； 2，光電、爐渣確有地方黑道、派系不當介入，其中多數是親藍人士，都算綠營中央的帳； 3，台灣缺口罩、疫苗、雞蛋時，組成國家隊救急，通通變成特權； 4，從不具體講人事物，以疫苗為例，那一位涉及貪腐？蔡英文、陳建仁、蘇貞昌、陳時中？只要拿出具體事證，政府不就倒了嗎？講一點具體的好嗎？韓國瑜、趙少康也是這個路數，最近侯友宜也學壞了，無的放矢，都很可恥！

二、無所不抹黑

最經典的例子是徐巧芯等人舉證有綠營黨政人士在居酒屋門口抽加熱菸，這是尚未合法，違者罰款的事，她們可以講成不得了的特權及傲慢，侯還跟進，自己不覺得不好意思嗎？在野陣營口裏「反黑金」、「打貪腐」，講得跟真的一樣，做的全不是那麼一回事。全台議會迄今仍多數被地方派系黑金把持，但國民黨前些時候還顧形象，選前大用選後就藏在床下當夜壺。這次為了黨內初選，這些議長們都大剌剌的登上枱面露臉，郭董靠的就是他們。柯P組織脆弱，所以不分黑金來路，只要肯幫忙一律擦邊球來者不拒。國人真正要擔心的是，萬一藍營執政或國會三黨不過半，這些牛鬼蛇神將公開重返中央舞台爭權奪利。

最令人傻眼的是鐵漢警長。顏清標當議長時，到金錢豹等酒店喝花酒，向議會報公帳一千八百萬餘元，判刑三年六個月。其子顏寬恒也不遑多讓，被依《貪污治罪條例》利用職務詐取財產罪、竊佔罪…等起訴。侯探長毫不避諱，竟說「顏寬恒這次受到不公不義的欺負，要還顏一個公平」。比較屬於黑色笑話的是，他竟在顏的場子說，「要贏回清廉政府把貪污官商勾結，一件一件重大案件清楚辦起來…」。侯真的不懂？如果他能像該黨台北市議員鍾沛君為納入傅崐萁、李全教而怒辭國民黨文傳會副主委，他將贏得中間選民的尊敬及支持嗎？

醒一醒吧老朋友！你怎麼老幹這些自毀人設、失去的比獲得的多的蠢事呢？

（前立法委員）

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