自由開講》被慣壞的「強盜邏輯」！習不能接受美國支持賴及軍援台灣

張天泰

近日，美國總統拜登和中國國家主席習近平在舊金山舉行「拜習會」，《華盛頓郵報》專欄作家羅金（ Josh Rogin）在《習近平在台灣議題發出令人毛骨悚然的訊號》指出，習在拜習會中的措辭，顯示他對於現狀已愈來愈沒有耐性，而且他的行動更令人擔憂。

拜習會過程習警告拜登不要武裝台灣，同時強烈要求他不准在2024年1月的台灣大選支持副總統賴清德，從上觀之，極權中共干預台灣2024總統大選之行為已現，然而，習在不斷亂用政治力壓迫介入台灣政治發展的同時，不知自己言語已表現出「強盜邏輯」，也卻未看見自己錯誤政策導致中國衰弱，而習的「內循環」經濟政策是為了保證極端情況下國民經濟正常運行，然而，目前中共因習經濟政策的低級錯誤，再加上經費會用來協助地方政府面對天然災害，包括近來的洪災。也會減緩許多城市和省份的壓力。房地產暴跌使地方出售土地的收入減少，由於經濟孱弱和投資人的不信任，表外債務也愈來愈難以償還。

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拜習會過程習警告拜登不要武裝台灣，同時強烈要求他不准在2024年1月的台灣大選支持副總統賴清德。（AFP）

猶記得2007年2月11日，時任中國國家副主席的習近平在墨西哥會見華僑時批評少數外國人對中國事務說三道四，他說：「有些吃飽了沒事幹的外國人，對我們的事情指手畫腳。中國一不輸出革命，二不輸出饑餓和貧困，三不去折騰你們，還有什麼好說的。」，但仔細審視習的話，沒有一條真正做到，習不懂經濟只會搞內鬥，其內循環政策正讓中國經濟走向衰敗。

再回顧歷史，極權中共建政後，毛澤東自豪地宣傳：「中共推翻了近代以來壓在中國人身上的三座大山，中國人民從此站起來了。」在共產主義的理想國裡，一切生產都是屬於人民的，商品和貨幣不見了，社會按需分配，自然也不會有乞丐。毛澤東為了早日實現自己「天下大同」的理想，發動了大躍進和人民公社運動，希望通過集中勞動、吃大鍋飯、發揚革命熱情來盡快實現社會主義建設總目標的任務。

但事與願違，在胡誇說假話風氣之下，歷史惡果已經悄然醞釀。不久之後中國發生大饑荒，造成保守估計有三千多萬人餓死的歷史慘劇。而目前習近平口中的：「內循環」是為保證極端情況下國民經濟正常運行，正是對中國境內喊話，但內循環經濟政策本是一種根本性的錯誤，因內循環經濟政策和世界脫軌，必然失敗。

拜習會後，拜登多次稱呼習是獨裁者，並回應武裝台灣立場不變，促習需學習尊重台灣總統民主大選之勝出者，消息回傳中國境內，中共仍只會活在極端民族主義操控下氣噗噗，卻不思考若不改其錯誤的政策，以及背後野蠻倒退的強盜邏輯，習繼續自我中心不聽勸，只會重複經濟吃癟後和美國示弱的情節，苦勸一句，習近平不要把中國經濟搞砸使人民變窮，又在國際上展演強盜邏輯之失禮丟臉言行！

（政治工作者、教育博士）

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