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社論》盤點拜登對台政策動態

2023/11/23 05:30

舊金山APEC拜習會，葉倫表示：雙方在台灣地位議題仍有很大分歧。從台灣視角，透過拜習對台灣議題的交鋒，或可初步整理華府兩岸政策的動態。「我們的一中政策沒有改變」，乃是美國歷屆政府的口頭禪。但口頭禪之下，各屆政府的行動並不一致，有時鐘擺擺向中國，有時鐘擺擺向台灣。大體來說，鄧、江、胡享受到來自華府的舒適感，而習近平則感受到更多川普、拜登的警戒心。孰以致之？習近平可能要問自己。東升西降，戰狼外交，新冠疫情，烏俄戰爭，以哈衝突，習近平做了什麼？中美拆夥，解放軍在第一島鏈我行我素，拜登對台承諾「堅若磐石」，剛好而已。

據報導，習近平說，美國有中方將在二○二七或二○三五對台灣採取軍事行動的說法，但中國根本沒有這樣的計畫，他希望的是和平統一。習還要求，美方不支持台獨、停止武裝台灣、支持和平統一。言下之意，台灣缺乏軍事抵抗能力，就會乖乖接受和平統一。近年來，習近平鳩合俄、伊、朝等專制集團，致力於所謂的國際新秩序，否認海峽中線的存在，機艦擾台常態化，只是其中一端，民主國家也對台海的和平穩定頻頻關切，警告北京切勿製造麻煩，Quad、Aukus指向中國。習所謂的停止武裝台灣，華府當然窒礙難行。

也在拜習會現場的坎貝爾，接受台灣媒體採訪。他轉述拜登警告中國不要干預台灣選舉，中國應該尊重勝選者，拜登還明確表示，將採取必要措施維護和平穩定。不要介入台灣大選，先前金融時報早已透露，如今獲得證實。華府關切台灣民主自主運作，首次明白地向北京閃紅燈，自然有其特殊意義。不過，此一措辭，並未同時提及，華府對北京操弄台灣大選，會有什麼具體反應。柯文哲稱，AIT要求解釋藍白合有沒有中國介入。對此，AIT也是四平八穩回應稱，應由台灣選民決定，不受境外勢力干涉，美方不會選邊站，期待與台灣選民選出的任何領導人合作。而事實上，富士康被查水表，郭立即神隱遂獲輕罰；馬英九主導藍白合，背後似有某種實質影響力；乃至，華府公開示警北京介選，都在刺激大家的想像。隨著台灣大選的北京陰影，華府會如何因應，大家且拭目以待。

拜登上任以來，在地緣政治動態下，對台政策框架改弦更張，挺台力道明顯加大，尤其是加強武裝台灣，首次以總統直接撥款方式軍援台灣，兼具實質與象徵意義。疫情期間，火速馳援台灣疫苗，與北京杯葛我國購買疫苗，更形成尖銳對比。再加上，首度把北京介選端上檯面，足以看出華府對台灣民主、安全的高度重視。可以說，華府口頭上說「我們的一中政策沒有改變」，行動上則「積極協助台灣維持獨立現狀」。拜登既對習近平說「不鼓勵台灣獨立」，也對他說「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定」。戰略模糊依舊，但，戰略模糊「清晰化」了。

在拜登本屆任期最後一年，台灣大選緊鑼密鼓之際，不妨嘗試素描拜登政府對台政策的輪廓：一、持續奉行基於「台灣關係法」、「美中三公報」及「六項保證」的「一個中國政策」。二、不支持台灣獨立，並非反對台灣獨立，而是由台灣人民自主決定。三、對兩岸統一不採取立場，但反對中國強迫台灣就範。四、北京對台軍事、經濟脅迫行為不是中國內部事務。五、台灣若遭到中國攻擊，美國會出手防衛。六、將台灣防務與北約、日本、韓國相提並論。七、促成盟友聲明台灣是全球性議題，支持台海和平穩定。八、台灣是印太地區不可或缺的民主夥伴，不容香港化。九、台灣是「去中國風險」可信賴的供應鏈夥伴，台海安全攸關全球經濟 。十、反對北京干預台灣選舉，敦促北京尊重勝選者並與之合作。其中，有些表現了歷屆政府的延續性，有些顯然是拜登政府的新作為。

拜登的對台政策，比起歷屆政府，有其因應中國因素變化的演進，例如，習近平令中國與美國不再互相視為戰略夥伴，台灣更不容淪為其挑戰美國霸權的基地。至於，比起習近平，致力於中華民族的偉大復興，朝思暮想突變式地併吞台灣，拜登所展開的則是和平演進，台灣也因此獲得時間，得以追求內部共識，進而尋求建立兩岸關係正常化。北京則懷疑，拜登正在「掏空一中原則」。於是，從華府對台政策傾向來解讀，賴清德所言「他若當選將會讓兩岸發生戰爭的機率降到最低」，就不致有突兀之感了。

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