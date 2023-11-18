自由開講》從拜習會談國內的選舉議題：武力犯台的關鍵在中國不是台灣！

邱志偉

美國APEC拜習會是世界矚目的焦點，其中關鍵就在美中關係已經停滯多時，習近平到底願不願意訪美、美中雙邊會談，是此會重點。從最後落幕結果來看，拜習會上更直白提到台灣議題，甚至在會談上習近平首度提出時間表，2035年前沒有犯台計畫。這是美中會談這麼多年以來，中方首度有了直截明白的表態，更是戳破國內部分人士，經常將民進黨誣指是讓台海烽火的關鍵。美國更明白要求中國，不可介入台灣選舉，台灣反動勢力的恐嚇牌，在美國舊金山已通通失效，拜習會談可說是對台灣影響深遠。

拜登的明確表態，甚至罕見讓習近平說出2027年、2035年都沒有犯台計畫的相關發言。美方恐怕已經掌握部分證據顯示，中國對於犯台是有可能性，且這兩個時間點都需要中國驗證，而習近平也直白表示無此計畫。（REUTERS）

美中關係的凍結，可以從今年初的熱氣球事件談起。本來習近平極可能與拜登有進一步會談，但一顆中國間諜熱氣球打翻了這個局面，讓美中關係持續降至冰點，互信極弱。但隨著以哈戰爭開始，到此刻美中關係已經有逐步復甦跡象，台灣內部向來都相當擔心，隨著美中關係回穩，台灣就必然是犧牲的棋子。

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但我們此次可以清楚看到，拜登的明確表態，甚至罕見讓習近平說出2027年、2035年都沒有犯台計畫的相關發言。我們充分相信，美方恐怕已經掌握部分證據顯示，中國對於犯台是有可能性，且這兩個時間點都需要中國驗證，而習近平也直白表示無此計畫。

過去多次選舉，部分人士總愛以票投誰、要上戰場等等口號，甚至在選舉期間掛滿恐嚇布條。但習近平已經明確的講了，沒有犯台的計畫，至少2035年前，這是他對美方承諾。雖然拜登也表示，中國的說法仍要經常觀察與查證。不過，這可以確定縱使賴清德當選總統，也不等於是中國必然動武的條件，有關陣營的恐嚇之詞大可不必。戰爭絕對是國家大事，不是恐嚇造謠兒戲，不論誰當選總統，都要照顧國防、維護國安這才是關鍵。

另外，我們也注意到的是，美方可能掌握的年份資訊，其實跟誰當總統沒有具體關係，恐怕是跟中共解放軍的建軍實力較有連結。因此，戰爭的風險可能，從來都是在中國而不是台灣，真正的麻煩製造者在對岸，國內有心勢力不要搞錯重點。面對內政，國人可以激辯，但面對兩岸關係、國家安全，我認為國人都必須團結一致對外，敵我關係明辨、一致的抗敵。再強調一次，犯台的關鍵在中國實力，台灣唯有強健國防，才可確保國家安全。

最後，拜習會上拜登也對中國強調，台灣選舉必須維持超然、中國不應該介入干涉。這也已經顯示有具體跡象，讓美國相當懷疑中國有出手干預2024年的總統立委選舉。最近在野陣營的大動作整合，過程就頗耐人尋味，因此美方有此呼籲更已象徵紅影幢幢並非虛言。我們也要向中國及在野陣營呼籲，尊重台灣民主的自主性，千萬不要聯共制台，還給台灣選舉一個乾淨、正常的環境。

台灣這次選舉非常關鍵，甚至台灣國防、國安議題都是拜習會談的重點。而習近平的具體回應，也戳破某些陣營喜歡營造的錯誤印象。不管如何，國人都必須團結國防、力抗中國滲透，維護台灣的自由民主與安全！

（立法委員）

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